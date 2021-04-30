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После слухов о расставании Эллерт показал сонную Мишину в постели (видео)

30 апреля, 13:18

Инна Петрова

Победитель "Холостячки" опубликовал в сторис видео с Ксенией Мишиной, намекая на то, что они все же вместе

Пару недель назад в соцсетях поклонники Ксении Мишиной и Александра Эллерта начали писать, что пара рассталась. Подозрения спровоцировала сама "Холостячка", которая отписалась от возлюбленного в Instagram и удалила все фото с ним.

Информацию о возможном разрыве ни Ксюша, ни Саша не комментировали, на вопросы поклонников тоже не отвечали.

Внезапно Эллерт прервал молчание и опубликовал Instastoris с Мишиной, где та лежит сонная. "Любимая, смотри…какую икру я буду есть", – сказал Александр и убрал от лица Ксении ложку с икрой. Занавес.

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Видео: instagram.com/ellert_a

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Ранее Мишина публиковала в Instagram загадочные посты, в которых писала много, но ничего конкретного о своих отношениях со звездой "Квартала 95".

Напомним, что Ксения Мишина и Александр Эллерт начали жить вместе на третий день после окончания шоу "Холостячка". У актрисы есть девятилетний сын Платон, которому Мишина недавно устроила вечеринку в военном стиле.

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Ксения Мишина романы звезд Александр Эллерт

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