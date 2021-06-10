После скандалов Киркоров дерзко похвастался настроением на 18+. И это не о погоде

Недавно артист отправился в жаркую страну открывать летний сезон. Правда, отдых певца нарушили вести из родной страны – Киркорову пришлось разбираться с очередным скандалом

Филипп Киркоров / Фото: instagram.com/fkirkorov

Российский певец и экс-супруг Аллы Пугачевой Филипп Киркоров, который на днях разгромил команду Лободы из-за оскорблений в его адрес, продолжает свой "горячий" отдых в Дубае. Артист позировал на набережной, написав в своем посте загадочный ответ хейтерам.

На фото, которое Филипп Киркоров опубликовал в своем Instagram-аккаунте, артист позировал на фоне местной достопримечательности на набережной. Киркоров был в солнцезащитных очках и полосатой рубашке.

"Настроение 18+. И это не о погоде!..", — написал певец.

Филипп Киркоров / Фото: instagram.com/fkirkorov

В комментариях фанаты артиста поддержали его бодрый настрой, учитывая скандал, который на днях "взорвал" Сеть.

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"Филипп – супер, всем врагам на зло"

"Какой приятный молодой человек"

"Пусть настроение будет такое всегда"

"Король!"

Скриншот Instagram

Скриншот Instagram

Скандал с Филиппом Киркоровым начался после того, как продюсер Светланы Продюсер Лободы Нателла Крапивина разгромила российский шоу-бизнес. Потом продюсер прокомментировала фото Филиппа Киркорова на красной дорожке, где он позировал с группой полуобнаженных мужчин и своим новым другом Давидом Манукяном. Нателла дерзко написала, что "раньше на Кавказе расчленяли на шашлык" за такое.

Филипп Киркоров не сразу ответил Крапивиной. Однако уже через пару дней взорвал соцсеть своим видеообращением, в котором разгромил команду Светланы Лободы.

В итоге все привело к тому, что Нателла Крапивина обвинила Киркорова в пропаганде моральных уродов и извращенцев. Продюсер сказала, что ее комментарий под фото Киркорова подразумевал не ненависть к геям, а к неталантливым звездам, намекая на Давида Манукяна.

Смотрите в сюжете, как Филипп Киркоров ярко отпраздновал свое 53-летие на самоизоляции в прошлом году:

Недавно в Сети нашли старое интервью Филиппа Киркорова о секс-меньшинствах. В нем певец заявил, что гомосексуальность – это недостаток.