Популярному российскому актеру запретили въезд в Украину – СМИ

Популярный российский актер Оскар Кучера незаконно посещал территорию оккупированного Крыма. Теперь артисту запрещен въезд в Украину на три года

Оскару Кучеру запретили въезд в Украину / Фото: Instagram

Еще один российский актер пополнил список артистов, которым запрещен въезд в Украину. Об этом сообщает пресс-службе Государственной пограничной службы Украины, не называя имени актера. Причина – он активно гастролировал в оккупированном Крыму. Как пишут СМИ, речь идет о популярном российском актере Оскаре Кучера.

Отмечается, что Кучера приехал в Украину, имея вид на жительство в нашей стране. Он успел выступить в нескольких городах Украины.

Оскар Кучера не сможет приезжать в Украину три года / Фото: Instagram

Когда актер сегодня покидал страну рейсом "Киев – Варшава", уже после оформления на вылет, пограничники на три года запретили ему въезд.

Сообщается, что также Госпогранслужба планирует обратиться в миграционную службу с просьбой аннулировать актеру вид на жительство.

Оскар Кучера снимался в таких популярных сериалах как "Улицы разбитых фонарей" и "Солдаты".

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Актер пока не прокомментировал слухи о запрете на въезд в Украину. У себя в InstaStories российский актер поделился фото из самолета, но локацию не стал указывать.

Напомним, на прошлой неделе Филипп Киркоров попал в перечень лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. Спустя три дня имя российского певца, поддерживающего оккупацию Крыма, исчезло из списка. Филипп Киркоров заявил, что таким образом его украинские фанаты якобы "протянули соломинку дружбы России".

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