Пограничники на три года запретили въезд в Украину российскому актеру: видео

Актер незаконно посещал территорию оккупированного Крыма

Недавно Минкульт Украины внес семерых российских артистов в черный список. Сегодня стало известно, что Госпогранслужба Украины на три года запретила въезд в страну российскому актеру, об этом сообщается на официальном сайте правоохранительного органа.

Имя и другие данные актера скрыты. Известно, что иностранец прилетел в аэропорт "Борисполь" рейсом из Дубая. Во время беседы с гражданином РФ пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" установили, что актер в июне 2017 года незаконно посещал временно оккупированный полуостров Крым. Сотрудники Госпогранслужбы отказали иностранцу в пересечении границы и на три года запретили въезд в Украину.

Согласно опубликованному фото паспорта актера, известно лишь только то, что он родом из Вологодской области.

Фото: dpsu.gov.ua

Ранее мы сообщали, что солисту "Песняров" на три года запретили въезд в Украину.

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