Помолодевшую Наташу Королеву обвинили в использовании фотошопа: Неестественно выглядите

Наташа Королева на фото в Instagram всегда выглядит моложе своих лет. Пока одни поклонники просят рассказать секрет молодости, другие обвиняют артистку в использовании фотошопа

Наташу Королеву обвинили в использовании фотошопа / Фото: instagram.com/koroleva__star

Фото Наташи Королевой часто обсуждают в Сети. Певица у себя в Instagram все чаще стала выкладывать совместные фото с сыном Архипом. Если в прошлый раз Королеву называли ровесницей сына, то после публикации нового снимка артистку обвинили в использовании фотошопа.

На этот раз на странице Наташи Королевой в Instagram появилось фото, на котором она запечатлена вместе с сыном Архипом на природе.

"Лето в разгаре! Мы с Архипом решили сходить в поход! А вы любите вылазки на природу?" — поинтересовалась певица у поклонников.

Наташа Королева с сыном Архипом на природе / Фото: instagram.com/koroleva__star

Но подписчики Королевой не спешили отвечать на вопрос певицы. Многие стали писать, что фото получилось неестественным и певицу обвинил в использовании фотошопа.

"А зачем фотошопить мать под возраст сына?"

"Как все неестественно выглядит. Очередная роль Королевой, а не обычный поход"

"Ну да, ретушь сильная штука"

" А что сделали с головой и шеей Архипа? Кто так неумело владеет фотошопом?"

Реклама

Стоит отметить, многие в Сети стали интересоваться, почему все чаще Наташ Королева публикует фото с сыном и все меньше с супругом в Сергеем Глушко. Певица предпочитает не отвечать эти вопросы.

Напомним, недавно Наташу Королеву попросили меньше пиарить сына. Архип часто появляется в компании мамы на светских мероприятиях. К тому же, недавно сын Наташи Королевой начал покорять шоу-бизнес. Он выпустил свою версию знаменитого хита мамы "Дельфин и русалка" – тогда Архипа в Сети похвалили. После этого он записал еще один трек, но новую роботу сына Королевой не оценили и порекомендовали найти новое увлечение.

Наташа Королева никак не реагирует на критику в адрес сына. Вместо этого она хвастается новыми достижениями своей семьи – они с сыном стали ведущими чарта на одном из музыкальных каналов и как отметила певица, рейтинги у программы хорошие.

Кого из звезд часто обвиняют в использовании фотошопа – смотрите в сюжете:

Ранее Наташа Королева рассказала, что Игорь Николаев стал ее первым мужчиной.