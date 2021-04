Помните веселую песенку из сериала Друзья? Так вот – появилась ее крайне депрессивная версия (видео)

Блогер Чейз Холфелдер превратил радостную мелодию из нашего детства Iʼll Be There for You в печальный трек в минорной тональности

Популярный блогер из США по имени Чейз Холфелдер превратил жизнерадостную и веселую песню Iʼll Be There for You группы The Rembrandts из сериала "Друзья", который скоро вернется на экраны, в печальный трек в минорной тональности.

Видео Чейз опубликовал на своей странице в TikTok.

Холфелдер сыграл мелодию на пианино (а также записал гитарную партию). Для полноты эффекта блогер пустил черно-белую нарезку кадров из "Друзей". Пользователи сети в комментариях шутят, что все вместе это выглядит так, будто герои сериала собрались на похороны или узнают о том, что карантин продлили еще на две недели.

Музыкальное видео Холфелдера собрало 150 тысяч лайков и больше пяти тысяч комментариев.

