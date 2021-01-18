Лиза Кудроу поделилась подробностями воссоединения "Друзей". Многие поклонники будут разочарованы

Съемки начнутся уже скоро

Поклонники сериала "Друзья" с нетерпением ждут воссоединения легендарной шестерки. Исполнительница роли Фиби Лиза Кудроу, которая недавно попала в скандал из-за Украины, опровергла самый популярный слух о продолжении ситкома. Об этом сообщает Deadline.

Лиза Кудроу поделилась более подробной информацией о воссоединении "Друзей" для HBO Max во время интервью с Робом Лоу.

Актриса опровергла то, что это перезагрузка проекта, и они не будут играть своих персонажей. Съемки будут проходить в тех же декорациях, но это будет просто встреча всех актеров.

"Друзья" Фото: Warner Bros. Pictures

Подготовка уже идет. Съемки должны начаться ранней весной.

"Я уже кое-что сняла, так что мы определенно будем это делать", – заинтриговала Лиза.

Напомним, что в ноября месяце Мэттью Перри намекал на то, что съемки могут начаться раньше запланированного.

Ранее Кортни Кокс повторила одну из самых популярных сцен сериала "Друзья".

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