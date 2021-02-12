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Открытки ко Дню святого Валентина, которые оценят только фанаты "Друзей"

Сегодня, 16:15

Предлагаем целую коллекцию картинок из культового сериала

14 февраля будем отмечать День святого Валентина. Уже сейчас стоит подыскать самые необычные картинки и мемы, чтобы удивить, развеселить или даже немного побесить всех своих самых дорогих и близких людей.

Предлагаем вашему вниманию коллекцию праздничных картинок с эпизодами из культового американского сериала "Друзья". Любимые герои помогут очень тонко выразить все чувства, переполняющие ваше любящее сердце.

Отправить эти забавные открытки можно не только возлюбленной или возлюбленному, но и близким друзьям и родственникам. Воспользуйтесь для этого мессенджерами, социальными Сетями и электронной почтой.

К слову, хорошо подумайте над тем, как провести 14 февраля в этом году, чтобы в итоге не расстаться со своей избранницей или избранником. Ранее мы подготовили для вас самые креативные лайфхаки ко Дню святого Валентина: лучшие идеи с "изюминкой".

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"Как жизнь, Валентин?"

Фото: In Touch Weekly

"Я никогда не пообедаю с тобою, Валентин". Реакция Валентина:

Фото: In Touch Weekly

"Уродливый голый парень не сравнится с тобой, Валентин"

Фото: In Touch Weekly

"Я люблю тебя больше, чем Моника уборку (а она фанатка)"

Фото: In Touch Weekly

"Ты мой лобстер. С Днем ​​святого Валентина!"

Фото: In Touch Weekly

"О мой Бог! С Днем ​святого Валентина!"

Фото: In Touch Weekly

"Ты Чендлер моей Моники. С Днем ​святого Валентина!"

Фото: In Touch Weekly

"Я буду рядом с тобой в этот День святого Валентина!"

Фото: In Touch Weekly

Напомним, ранее мы рассказывали, как выбрать подарок на День святого Валентина и не облажаться. Кроме этого, поинтересуйтесь, что делать 14 февраля, если вы без пары.

Все подробности в спецтеме Гид по Дню Валентина

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Источники: Сегодня , intouchweekly.com
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