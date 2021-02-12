Открытки ко Дню святого Валентина, которые оценят только фанаты "Друзей"

Предлагаем целую коллекцию картинок из культового сериала

14 февраля будем отмечать День святого Валентина. Уже сейчас стоит подыскать самые необычные картинки и мемы, чтобы удивить, развеселить или даже немного побесить всех своих самых дорогих и близких людей.

Предлагаем вашему вниманию коллекцию праздничных картинок с эпизодами из культового американского сериала "Друзья". Любимые герои помогут очень тонко выразить все чувства, переполняющие ваше любящее сердце.

Отправить эти забавные открытки можно не только возлюбленной или возлюбленному, но и близким друзьям и родственникам. Воспользуйтесь для этого мессенджерами, социальными Сетями и электронной почтой.

К слову, хорошо подумайте над тем, как провести 14 февраля в этом году, чтобы в итоге не расстаться со своей избранницей или избранником. Ранее мы подготовили для вас самые креативные лайфхаки ко Дню святого Валентина: лучшие идеи с "изюминкой".

"Как жизнь, Валентин?"

"Я никогда не пообедаю с тобою, Валентин". Реакция Валентина:

"Уродливый голый парень не сравнится с тобой, Валентин"

"Я люблю тебя больше, чем Моника уборку (а она фанатка)"

"Ты мой лобстер. С Днем ​​святого Валентина!"

"О мой Бог! С Днем ​святого Валентина!"

"Ты Чендлер моей Моники. С Днем ​святого Валентина!"

"Я буду рядом с тобой в этот День святого Валентина!"

Напомним, ранее мы рассказывали, как выбрать подарок на День святого Валентина и не облажаться. Кроме этого, поинтересуйтесь, что делать 14 февраля, если вы без пары.

Все подробности в спецтеме Гид по Дню Валентина

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться