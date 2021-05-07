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Поминальные дни: что ни в коем случае нельзя делать

7 мая, 17:46

Ольга Козачок

На проводы нельзя ссориться, особенно родственникам

Поминальный день / Фото: Depositphotos

Близятся поминальные дни-2021. Уже с нынешнего воскресенья, 9 мая, начнется период после Пасхи, когда принято поминать умерших родственников и близких людей. А завершаются они праздником Радоницы, 11 мая.

Радоница, гробки, проводы, поминальные или родительские дни – так в православном календаре называют специальные даты, когда верующие вспоминают усопших. Традиционно в этот период люди посещают церковь и кладбище, чтобы помолиться за души умерших и отметить с ними Воскресение Христово, поделиться радостью от того, что Христос Воскрес, а смерть и зло были побеждены.

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Как и другие церковные праздники, поминальные дни имеют свои традиции и ограничения. Что нельзя делать в этот период, чтобы не нарушить давние традиции и не обидеть память усопших, читайте в нашей статье.

Главные запреты в поминальные дни, согласно народным и церковным традициям

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в мае 2021 года в Украине.

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