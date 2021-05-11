Полицейские пытались прогнать из парка женщину в коротких шортах (видео)

Американка рассказала, что офицер схватил ее за руку, отвел в сторону и сказал, что ее шорты слишком короткие. В итоге женщина написала на него жалобу

/ Фото: facebook.com/bailey.breedlove.9

Жительница американского штата Колорадо Бэйли Бридлав пожаловались на полицейских, которые сделали ей замечание из-за слишком откровенного наряда. Инцидент произошел в парке аттракционов Six Flags.

Об этом сообщает издание Independent.

По словам обиженной Бэйли, она подверглась бодишеймингу со стороны полицейских. В ролике, который она опубликовала в своем TikTok, сотрудники правоохранительных органов просят ее предоставить удостоверение личности. При этом дочь блогерши сидит рядом с ней и плачет.

Видео: facebook.com/bailey.breedlove.9

Американка рассказала, что офицер схватил ее за руку, отвел в сторону и сказал, что ее шорты слишком короткие. Полицейские заявили, что предъявят Бридлав обвинения в незаконном проникновении на территорию Six Flags, если она не покинет парк. По словам героини материала, в конечном счете она приобрела новые шорты, чтобы продолжить свой отдых.

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Отмечается, что согласно правилам Six Flags, посетителям запрещается носить вещи, на которых напечатаны ненормативная лексика, непристойные жесты и высказывания, однако в дресс-коде нет информации о разрешенной длине одежды.

Женщина написала жалобу администрации парка, однако не получила ответа. "Я уверена, что они меня заблокировали", – подчеркнула американка.

Напомним, пользовательница соцсети TikTok под ником Jemianxo удивила своих подписчиков невероятной оптической иллюзией, которую создает ее новое платье – оно стройнит женщин со всеми типами фигуры.

Кроме этого, девушка скопировала наряды голливудских звезд и стала звездой интернета.