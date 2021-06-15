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Подумала, что вы голая: фолловеров Никитюк смутили ее новые фото

15 июня, 18:45

Инна Петрова

Ведущая опубликовала снимки в трендовом костюме, но из-за его цвета кажется, будто Леся совершенно без одежды

Лесю Никитюк раскритиковали из-за костюма / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Не многим нравится "нюд" в одежде, потому что с первого взгляда может показаться, что никаких вещей на человеке и вовсе нет. С Лесей Никитюк, чей аккаунт в соцсети недавно взломали, случилось подобное. Ведущая опубликовала фотографии в стильном топе и велосипедках, а ее подписчики решили, что та без одежды.

На своей странице в Instagram Леся Никитюк запостила пару новых кадров, на которых она позирует у двери. На ней – вышеупомянутый костюм и серый жакет.

Леся Никитюк поделилась новыми фотографиями в Instagram / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

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Фолловеры Никитюк не оценили ее новые фото / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

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В комментариях подписчики Леси поделились мнением о наряде звезды. Многие спрашивают, почему Никитюк голая:

Скриншот: instagram.com/lesia_nikituk
Скриншот: instagram.com/lesia_nikituk
Скриншот: instagram.com/lesia_nikituk

Если вам приглянулся жакет как у Леси, возможно, его цена вас не порадует. Серый удлиненные пиджак от бренда MISHKI стоит 8500 гривень.

Пиджак как у Леси Никитюк
Скриншот: instagram.com/mishki.fashion

А вот похожий комплект из кроп-топа и велосипедок можно приобрести за 1150 гривень. Такие костюмы были очень популярны в прошлом году, но остаются актуальными и в этом сезоне.

Где купить костюм как у Леси Никитюк
Скриншот: rikkyhypeofficial.com

С каким амулетом не расстается Леся Никитюк – смотрите в сюжете:

Напомним, что ранее Леся Никитюк сравнила себя с Кайли Дженнер: смотрите их фото.

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