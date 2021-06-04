Леся Никитюк сравнила себя с Кайли Дженнер: смотрим их фото
А ведущий Андрей Бедняков написал, что Леся скорее похожа на Канье Уэста
Ведущая Леся Никитюк, которая недавно показала фигуру в бикини, решила, что ей есть чем похвастаться еще. Она опубликовала у себя в Instagram-профиле фото, на котором позирует в черном боди и прозрачном платье-накидке. На этих снимках Леся сравнила себя с Кайли Дженнер.
"На второй фотографии – максимально Кайли Дженнер", – написала в публикации Леся. Она дополнила образ париком с длинными темными волосами.
А так выглядит американская бизнесвумен – Кайли Дженнер, если вы вдруг не знали.
В комментариях коллега Леси по "Орлу и Решке" Андрей Бедняков пошутил, что Никитюк скорее похожа на Канье Уэста. Другие ее подписчики написали, что она выглядит как все "инстасамки".
- "Там больше Канье Уэст"
- Раньше было лучше. А сейчас такая же, как и миллионы ботексных инстасамок"
- "Вас что-то совсем не узнать становится, переставайте баловаться пластикой... портите себя"
О самых горячих фигурах среди звезд шоу-биза смотрите в сюжете:
А не так давно Никитюк поделилась новым шедевром в Instagram: хотела красиво, а получилось как всегда.
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