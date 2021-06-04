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Леся Никитюк сравнила себя с Кайли Дженнер: смотрим их фото

Сегодня, 18:22

А ведущий Андрей Бедняков написал, что Леся скорее похожа на Канье Уэста

Леся Никитюк/Кайли Дженнер
Леся Никитюк/Кайли Дженнер
Фото: instagram.com/lesia_nikituk, instagram.com/kyliejenner

Ведущая Леся Никитюк, которая недавно показала фигуру в бикини, решила, что ей есть чем похвастаться еще. Она опубликовала у себя в Instagram-профиле фото, на котором позирует в черном боди и прозрачном платье-накидке. На этих снимках Леся сравнила себя с Кайли Дженнер.

"На второй фотографии – максимально Кайли Дженнер", – написала в публикации Леся. Она дополнила образ париком с длинными темными волосами.

Леся Никитюк
Леся Никитюк
Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк
Леся Никитюк
Фото: instagram.com/lesia_nikituk

А так выглядит американская бизнесвумен – Кайли Дженнер, если вы вдруг не знали.

Кайли Дженнер
Кайли Дженнер
Фото: instagram.com/kyliejenner

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Кайли Дженнер
Кайли Дженнер
Фото: instagram.com/kyliejenner

В комментариях коллега Леси по "Орлу и Решке" Андрей Бедняков пошутил, что Никитюк скорее похожа на Канье Уэста. Другие ее подписчики написали, что она выглядит как все "инстасамки".

  • "Там больше Канье Уэст"
  • Раньше было лучше. А сейчас такая же, как и миллионы ботексных инстасамок"
  • "Вас что-то совсем не узнать становится, переставайте баловаться пластикой... портите себя"
Скриншот: instagram.com/lesia_nikituk
Скриншот: instagram.com/lesia_nikituk
Скриншот: instagram.com/lesia_nikituk

О самых горячих фигурах среди звезд шоу-биза смотрите в сюжете:

А не так давно Никитюк поделилась новым шедевром в Instagram: хотела красиво, а получилось как всегда.

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