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"П**да тоби" и Гордон на аватарке: в Instagram Леси Никитюк появились странные сообщения

10 июня, 21:35

Подписчики ведущей недоумевают и просят объяснить, что происходит – судя по всему, ее аккаунт кто-то взломал

Леся Никитюк и странные посты в ее Instagram / Коллаж "Сегодня"
Леся Никитюк и странные посты в ее Instagram / Коллаж "Сегодня"

Вечером в четверг на странице в Instagram украинской ведущей Леси Никитюк стали появляться странные посты, в том числе с грубыми выражениями, а ее фото на аватарке заменили на фото Дмитрия Гордона.

Внимание обеспокоенных подписчиков знаменитости, которые предполагают взлом, привлекли четыре последних поста.

В первом из них, который появился около часа назад, вместо изображения – черный фон с написаными по-украински русскими буквами словами "П**да тоби" и запись: "Повесилимся?"

В следующем посте кто-то, выдающий себя за Никитюк, выложил ее полуобнаженное фото и приглашение на свидание.

В третьем посте предложено почитать какие-то переписки, а в четвертом, последнем на данный момент, выложена странная переписка якобы Никитюк с участником шоу "Холостяк-11" Михаилом Заливако.

Не вызывающий сомнений в авторстве пост от самой Никитюк был опубликован около суток назад.

Реакция подписчиков ведущей разная – кто-то недоумевает, кто-то призывает писать жалобы на взлом аккаунта, а кто-то просто забавляется.

Позже сама Леся Никитюк подтвердила на странице в Instagram своего песика Рафаэля, что ее действительно взломали. Она отметила, что была на съемках и только узнала о произошедшем, а ее аккаунт ей скоро вернут. Более того, она якобы знает, кто это сделал.

Напомним, ранее Леся Никитюк порадовала своих поклонников свежими снимками в купальнике, который подчеркивает нереальную длину ее ног, но не ради хвастовства, а чтобы поддержать всех тех, кто страдал от осуждения общества.

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взлом Instagram Леся Никитюк
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