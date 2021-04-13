Подруги с 50-килограммовой разницей в весе носят одинаковые наряды (видео)

Бодипозитивная активистка и популярная блогерша из Португалии Руанн Безерра вместе со своей подругой, которая весит на 50 килограммов меньше, показала на видео примерку одинаковых нарядов и удивила пользователей соцсетей.

Соответствующий ролик появился на ее странице в TikTok.

Девушка решила заснять видео с участием стройной подруги, чтобы доказать, что одни и те же вещи могут хорошо сидеть на девушках разных размеров.

"У моды нет размера", – подписала Безерра публикацию. Девушка отметила, что таким образом хотела поддержать полных девушек и призвать их любить себя такими, какие они есть.

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На опубликованных кадрах подруги показали три разных наряда: они попозировали в шелковых топах, джинсах модели mom и босоножках. Для еще одного образа девушки выбрали черные брюки и топы без рукавов того же цвета. В конце ролика блогерши снялись в кедах Vans, коротких джинсовых шортах и рубашках.

"Я в шоке, вы обе выглядите потрясающе", "Вы обе очень красивые", "Фигура не играет никакой роли", "Какие красивые девушки", – пишут под видео восхищенные подписчики.

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