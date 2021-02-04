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Как подруги с разными типами фигурами выглядят в одинаковом нижнем белье (фото)

Сегодня, 07:56

Оказывается, одни и те же наряды хорошо выглядят в любом размере

Две подруги, Дениз Мерседес и Мария Кастельянос, позируют в одинаковых платьях, блузках, купальниках, нижнем белье и других предметах гардероба, чтобы продемонстрировать, что одни и те же наряды могут одинаково хорошо выглядеть в любом размере.

Дениз – модель родом из Доминиканской Республики, но выросла она в американском Нью-Джерси. Благодаря сотрудничеству с брендами ей удалось пробиться в модельную индустрию, и сейчас она позирует для разных фирм.

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Вместе со своей подругой Марией девушки начали кампанию #stylenotsize (Стиль, а не размер).
Посмотрите, что они публикуют у себя в Instagram.

В пижаме

Фото: Instagram | Denise Mercedes

В купальнике

Фото: Instagram | Denise Mercedes

В стиле спасателей Малибу

Фото: Instagram | Denise Mercedes

В халате

Фото: Instagram | Denise Mercedes

Повседневная одежда

Фото: Instagram | Denise Mercedes

На прогулке

Фото: Instagram | Denise Mercedes

На торжественное событие

Фото: Instagram | Denise Mercedes

Облегающее платье

Фото: Instagram | Denise Mercedes

Вечерний наряд

Фото: Instagram | Denise Mercedes

В нижнем белье

Denise Mercedes (@denisemmercedes)

Ранее мы рассказывали о 31-летней модели Шейле Фонг из Флориды (США), которая прославилась в Сети благодаря своим пышным формам.

Смотрите видео: как женщине с параметрами, которые далеки от модельных, удалось полюбить себя

Кроме этого, модель потратила 37 миллионов гривен, чтобы быть похожей на Ким Кардашьян.

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Источники: Сегодня , instagram.com/denisemmercedes
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