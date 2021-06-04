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Подписчики NK спорят: пора ли ей рожать. А Настя всего-то сняла видео с собачкой

4 июня, 17:03

Инна Петрова

Сама Каменских неоднократно говорила, что очень хочет детей

Настя Каменских со своей собачкой / Фото: instagram.com/kamenskux

Настя Каменских, которая недавно в откровенном интервью рассказала о смерти папы и второй свадьбе с Потапом, записала короткое видео со своим домашним питомцем. Видео с инверсией – один из трендов социальной сети TikTok и не несет какого-либо скрытого смысла. Но фолловеры певицы нашли повод для обсуждений.

Фаны Насти знают ее собачку Мими, которая уже принесла потомство. Каменских ее очень любит и часто фотографируется с ней.

В комментариях под новым постом NK в Instagram пользователи сети начали спорить о том, пора ли Насте уже рожать, а кто-то даже пошутил про Потапа.

Скриншот: instagram.com/kamenskux

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Скриншот: instagram.com/kamenskux
Скриншот: instagram.com/kamenskux

Обзор Instagram звезд шоу-бизнеса смотрите в сюжете:

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питомцы Настя Каменских NK

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