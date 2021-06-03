Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Причина смерти папы, об экс-супруге Позитива и еще одной своей свадьбе – 6 откровений Каменских из нового интервью

Сегодня, 18:12

Настя Каменских в новом своем интервью рассказала о детстве, почему умер ее папа и как она относится к негативным комментариям

Певица Настя Каменских
Певица Настя Каменских
Фото: instagram.com/kamenskux

Певица Настя Каменских часто делится подробностями своей жизни. Кажется, будто бы уже все о ней известно. В новом интервью YouTube-каналу Dorotye певица поделилась откровениями, о которых ранее не говорила.

Почему родители ее не хвалили

"У меня были очень строгие родители. У меня как такого детства не было. Я все время ходила на какие-то кружки: балет, танцы, хор, пианино. Из-за того, что меня не хвалили и все время было ощущение будто бы ты не достаралась, не допела, не дотанцевала. Это очень тяжело. Когда я спросила у мамы, почему она так строго относилась, она ответила: "Ты настолько была талантливым ребенком, тебя настолько все хвалили, но ты была такой лентяйкой, что если бы еще я хвалила, ты бы вообще ничего не делала".

Настя Каменских с мамой
Настя Каменских с мамой
Фото: instagram.com/kamenskux

О смерти папы и почему не смогла с ним попрощаться

"Он ушел не от "короны". Просто сейчас все спрашивают. И к счастью, что он ушел сам. Он был уже в возрасте. Это уже от старости...".

"Честно признаюсь, я так и не смогла зайти в то место, где прощаются. Я просто запомнила его таким, и когда мы приехали в это место ужасное... Я просто не хочу запоминать своего близкого человека именно таким. Считаю, что нужно запоминать сияющим, живым".

Настя Каменских с отцом Алексеем
Настя Каменских с отцом Алексеем
Фото: instagram.com/kamenskux

О хейтерах

"Меня лично они не цепляют. Я себе худший комментатор. Я так себя бичую. Я так к себе строга и не один человек с этой Настей, которая внутри, не сравнится. Не реагирую на это. Я понимаю, что это люди что-то себе пишут – что в себе не любят".

О дружбе с Юрием Горбуновым и Катей Осадчей

"Они такие же веселые, добрые. Как Леша меня подкалывает, так и Юрчик подкалывает Катю. Такая же семья, и как все со своими проблемами. Просто мы видим образы. Если у нас всех получается, собираемся на выходных, особенно в летний период".

Свадьба Потапа и Насти Каменских
Свадьба Потапа и Насти Каменских
Фото: instagram.com/kosadcha

О своей лучшей подруге Ане Андрийчук и ее разводе с Позитивом

"Это их жизнь, их история. Естественно я знала. Я очень близка с Аней. Она прям настоящий друг. Таких людей сейчас редко когда встретишь. Аня переживала, как любая женщина. Это тяжело, это пустота. Есть определенный этап в жизни, когда ты живешь-живешь, а потом тебе надо перевернуть страницу и нарисовать себе новый этап в жизни. Поэтому это был сложный период в жизни. Поддерживала любовью. Мы очень часто разговариваем – по шесть, семь раз на день. Что такое поддержка? Это общение".

Настя Каменских и Аня Андрийчук
Настя Каменских и Аня Андрийчук
Фото: instagram.com/kamenskux

О планах сыграть еще одну свадьбу с Потапом

"Если бы не пандемия, мы бы все свои годовщины праздновали как свадьбу. Леша говорит: "Я опять хочу, чтобы надела белое платье и я бы нарядился. Я бы хотел много гостей". Мы будем так делать. Просто сейчас в мире такая ситуация – пандемия, куда куча гостей. Мы дождемся этого момента, когда это все-таки произойдет и мы опять сделаем свадьбу".

Смотрите интервью Насти Каменских для YouTube-канала Dorotye:

Ранее Настя Каменских призналась, какие у нее на самом деле отношения с сыном Потапа.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Потап представил лирическую песню о любви. У поклонников мурашки по коже Настя Каменских и Потап отмечают годовщину свадьбы! История романа, который они скрывали годами Потапу - 40. Вот что он думает о жизни, возрасте и успехе
Потап Настя Каменских
Реклама

Новости партнеров

Главный признак перенесенного КОВИДа: может, и Вы уже болели?
Главный признак перенесенного КОВИДа: может, и Вы уже болели?
Регина Тодоренко и Влад Топалов заявили о переезде из России
Регина Тодоренко и Влад Топалов заявили о переезде из России
Семь признаков того, что у вас хроническое воспаление в организме
Семь признаков того, что у вас хроническое воспаление в организме
Вот как выглядит Игорь Николаев без усов: вы ахните!
Вот как выглядит Игорь Николаев без усов: вы ахните!

Популярные статьи

Сегодня, 14:23Психо

Какие имена приносят успех – подсказка родителям

Сегодня, 13:40Events

Когда Ивана Купала-2021: дата народного праздника

Сегодня, 10:44Звездно

Узнаете Пугачеву и Киркорова на этом снимке? Появилось архивное фото пары на прогулке в Киеве

Вчера, 19:45Звездно

Почему внука Аллы Пугачевой в семье сравнивают с принцем Гарри – признание Кристины Орбакайте

Вчера, 14:57Фаново

День летнего солнцестояния-2021: дата самого длинного дня в году

Вчера, 12:36Модно

68 лет назад короновали Елизавету II: как менялся стиль Ее Величества

Вчера, 11:04Психо

ТОП-7 советов, как улучшить свое психическое здоровье

Вчера, 07:01Вкусно

Творожный завтрак – быстрые рецепты запеканки, суфле и сырников

1 июняВкусно

Какой вы овощ по гороскопу – 12 ответов для каждого знака зодиака

1 июняЗвездно

Дочь Пугачевой умилила Сеть своей искренностью на новом видео: Какая прелесть

1 июняПсихо

Пять правильных привычек для улучшения работы мозга

1 июняВкусно

Что приготовить на ужин из фарша – 5 рецептов из разных стран

1 июняФаново

День защиты детей: красивые поздравления и стихи

1 июняЗвездно

Андрей Данилко после слухов о тяжелой болезни пришел к могиле Виктюка во Львове

1 июняПсихо

Гороскоп на сегодня 1 июня для всех знаков зодиака: Стрельцы, терпения вам!

1 июняЗвездно

Тарзан поразил Сеть необычным подарком для Наташи Королевой: Какая красота

Новости партнеров

Олег Винник с женой и ребенком произвел фурор. Фото
Олег Винник с женой и ребенком произвел фурор. Фото
Обнаженная модель заставила поклонников пускать слюни
Обнаженная модель заставила поклонников пускать слюни
Три рецепта полезных чипсов, которые понравятся детям
Три рецепта полезных чипсов, которые понравятся детям
Жена футболиста сборной Украины показала "очень горячее" фото!
Жена футболиста сборной Украины показала "очень горячее" фото!
Как Светлане Ходченковой удалось пробиться в высший свет?
Как Светлане Ходченковой удалось пробиться в высший свет?
Красавица "Настенька" уже не та! Корикову сгубил алкоголь
Красавица "Настенька" уже не та! Корикову сгубил алкоголь
Без белья: провокационная Ники Минаж похвасталась сочными формами
Без белья: провокационная Ники Минаж похвасталась сочными формами
В Сети показали особняк Лободы под Киевом за 12 млн
В Сети показали особняк Лободы под Киевом за 12 млн

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять