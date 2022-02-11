Почему вакцинация важна, хотя привитые от ковида болеют – объяснил доктор Комаровский

Почему вакцинация важна и Евгений Комаровский продолжает считать, что делать прививка против коронавируса все еще необходимо? Просьбу переубедить противников прививок кандидат медицинских наук получил в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24": и сразу ответил на вопрос телезрителей.

На самом деле доказать, что "Омикрон" протекает легче, чем именно "Дельта" пока никто не может, – говорит известный педиатр. – Штамм пришел в популяцию, где мало людей без иммунной защиты – она появилась из-за вакцинации и после приобретения собственных антител, когда человек переболел.

Если вирус попадет непосредственно в клетку, то должен сработать Т-клеточный иммунитет, который убьет и вирус, и клетку.

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Именно вакцинация нужна для предотвращения тяжелого течения коронавируса, риска попасть в реанимацию и умереть / Фото: unsplash.com

Так вот, Евгений Комаровский подчеркивает, что и Т-клеточный иммунитет, и общий иммунитет стимулируется вакцинацией.

Если антитела, которые появились посте того, как человек переболел, не срабатывает, то Т-клеточный иммунитет как раз срабатывает. То есть, болезнь возникает, но тяжелые формы не развиваются именно благодаря вакцине, – говорит доктор Комаровский. – И я настаиваю, что именно вакцинация нужна для предотвращения тяжелого течения болезни, риска попасть в реанимацию и умереть.

Также кандидат медицинских наук подчеркнул, что именно благодаря "Омикрону" каждый может проанализировать один из мифов про вакцинацию – информацию о том, как производители вакцин на нас наживаются.

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Сейчас спрос на вакцины резко упадет, поскольку большая часть уже с прививками и своими антителами. И тот же Пфайзер рискует потерять миллионы, – говорит Евгений Комаровский. – Вот когда он производит "Виагру", то это доход навсегда. А производители именно вакцин постоянно рискуют миллиардам и обсуждать, как они на нас зарабатывают, очень скользко.

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