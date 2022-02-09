Доктор Комаровский назвал 2 главных симптома "Омикрона" и посоветовал лечение

Сильная боль в горле и слабость в самом начале болезни – эти два признака, как отметил Евгений Комаровский, отличают "Омикрон" от других штаммов коронавируса

Симптомы коронавируса нам уже известны, но заподозрить что человек заболел именно "Омикроном", помогут именно два отличительных симптома. Как понять, что вы заболели именно "Омикроном", на это и другие вопросы кандидат медицинских наук ответил в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24".

Высокая температура, упадок сил, кашель – помимо этих симптомов коронавируса штамм "Омикрон" отличается сильной слабостью и болью в горле.

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Именно у "Омикрона" есть 2 принципиальных симптома, отличающих этот штамм от "Дельты" и других видов ковида,- говорит Евгений Комаровский,- это очень сильная слабость и очень сильная боль в горле.

То есть, по словам известного педиатра, даже при температуре 37,5 человек не может встать с постели не от жара, а от слабости. То есть при "Омикроне" слабость возникает в начале болезни, а при заболевании "Дельтой" или других штаммах – только со временем течения болезни, а не в первые ее дни.

Второй симптом – очень частые жалобы на боли в горле, чтобы было больно глотать, такого по симптоматике ковида ранее не замечали", – говорит доктор Комаровский,- по крайней мере этот симптом возникал в единичных случаях, а при "Омикроне" – сразу же.

Боль в горле, вызванную "Омикроном", ОРВИ или ангиной облегчают мороженым, это мировая практика / Фото: freepik.com

Кстати, к болям в горе может привести и переохлаждение, не обязательно вирус, но при "Омикроне" горло может болеть настолько сильно, что даже тяжело дышать.

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Все знают, как снять сильную боль в горле при ОРВИ и даже ангине? Если сильно болит горло, то нужно есть мороженое,- говорит кандидат медицинских наук,- это не шутка, а стандарты лечения, поскольку холод дает анестезию и уменьшает отек слизистой гортани.

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