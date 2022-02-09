Life
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🇫🇷 Макрон в Киеве 📱 Дія.Summit Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 📈 ТОП-рейтинги
Поиск на segodnya.ua

Мотивация жить

Стиль Зеленской

Love Is...

Women's power

25 лет UFW

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Здорово

Доктор Комаровский назвал 2 главных симптома "Омикрона" и посоветовал лечение

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Евгений Комаровский Евгений Комаровский Доктор
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
9 февраля, 07:30
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Сильная боль в горле и слабость в самом начале болезни – эти два признака, как отметил Евгений Комаровский, отличают "Омикрон" от других штаммов коронавируса

Симптомы коронавируса нам уже известны, но заподозрить что человек заболел именно "Омикроном", помогут именно два отличительных симптома. Как понять, что вы заболели именно "Омикроном", на это и другие вопросы кандидат медицинских наук ответил в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24".

Высокая температура, упадок сил, кашель – помимо этих симптомов коронавируса штамм "Омикрон" отличается сильной слабостью и болью в горле.

Реклама

Именно у "Омикрона" есть 2 принципиальных симптома, отличающих этот штамм от "Дельты" и других видов ковида,- говорит Евгений Комаровский,- это очень сильная слабость и очень сильная боль в горле.

То есть, по словам известного педиатра, даже при температуре 37,5 человек не может встать с постели не от жара, а от слабости. То есть при "Омикроне" слабость возникает в начале болезни, а при заболевании "Дельтой" или других штаммах – только со временем течения болезни, а не в первые ее дни.

Второй симптом – очень частые жалобы на боли в горле, чтобы было больно глотать, такого по симптоматике ковида ранее не замечали", – говорит доктор Комаровский,- по крайней мере этот симптом возникал в единичных случаях, а при "Омикроне" – сразу же.

Боль в горле, вызванную "Омикроном", ОРВИ или ангиной облегчают мороженым, это мировая практика
Боль в горле, вызванную "Омикроном", ОРВИ или ангиной облегчают мороженым, это мировая практика / Фото: freepik.com

Кстати, к болям в горе может привести и переохлаждение, не обязательно вирус, но при "Омикроне" горло может болеть настолько сильно, что даже тяжело дышать.

Реклама

Все знают, как снять сильную боль в горле при ОРВИ и даже ангине? Если сильно болит горло, то нужно есть мороженое,- говорит кандидат медицинских наук,- это не шутка, а стандарты лечения, поскольку холод дает анестезию и уменьшает отек слизистой гортани.

Также читайте "Что делать в ожидании новой волны ковида".

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
Евгений Комаровский
Евгений Комаровский Доктор

Детский врач, кандидат медицинских наук, автор популярных книг и телепрограмм, посвященных здоровью детей. Идеология осознанного родительства, родительства как счастья, а не как подвига — это и есть стратегическая основа деятельности доктора Комаровского.

Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram Подпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Life
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Eurovision Song Contest Radio🎶
Самые популярные песни «Евровидения»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
Just do it
Полезный совет на сегодня
Куда поехать на День влюбленных
Узнать!
Женские истории
Невероятные победы над болезнью
Не сдавайся!
Doodle Сегодня
9 февраля. Дуайт Дэвис. 122 года назад будущий военный министр США, а тогда - простой американский студент Гарвардского университета с компанией двоих друзей основал крупнейший теннисный турнир…
История дня - за минуту
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Узнать!
Ukrainian Fashion Week
25 лет моды в Украине
Новый сезон
Be Healthy
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
Афиша
Концерты февраля
Посетить
Нестандартная красота
Поддерживаете икону бодипозитива - Лиззо?
Другие модели plus size
Здорово
Проверь индекс массы тела
Рассчитать
Ваш ИМТ
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
7 — 13 февраля
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять