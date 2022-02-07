Нужно ли делать бустер в самый разгар эпидемии ковида – мнение доктора Комаровского

Евгений Комаровский опровергнул миф, что вакцинацию в разгар эпидемии делать опасно – можно идти как на основную прививку от ковида, так и на бустерную дозу

Периодически обществу "вбрасывают" миф, что вакцинацию не проводят во время эпидемии, что возмущает Евгения Комаровского. Что якобы прививки – это профилактические меры только до начала массовой заболеваемости. Почему это неправда, популярный педиатр рассказал в эфире программы "Итоги месяца с доктором Комаровским" на канале "Украина 24".

Люди, эпидемия полиомиелита остановлена именно вакцинацией, в самый ее разгар, – говорит Евгений Комаровский. – Эпидемия дифтерии в 1991-95 гг. тоже остановлена именно массовой вакцинацией, и тоже в ее разгар. Вакцинация нужна даже в разгар пандемии и она реально защищает.

Если вы только сегодня получили вакцину и сегодня же встретились с вирусом, это никак не ухудшает ваши шансы и прогноз, отмечает кандидат наук.

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Прививка в разгар эпидемии не мешает вашему организму вырабатывать антитела против коронавируса / Фото: Коллаж: Сегодня

И не мешает вашему организму вырабатывать антитела против коронавируса. Риска для здоровья от вакцины нет, зато многократно повышаются шансы перенести болезнь легко, если вы заразитесь ковидом.

Да, вакцина полностью не защитит вас от болезни, – говорит кандидат медицинских наук. – Но даст вам шансы перенести заболевание как можно легче и не попасть в реанимацию.

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