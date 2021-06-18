Почему в жару нужно часто пить воду и что такое обезвоживание

В жару важно пить часто и небольшими глотками / Фото: freepik.com
Человек постоянно теряет жидкость через пот, дыхание и не только. Но в жару это происходит быстрее, поэтому важно не пропустить даже легкое обезвоживание и держать водный баланс. Кто больше всех рискует в жару, как понять, что началось обезвоживание и что делать – мы узнали в Центре общественного здоровья Украины.
Почему вообще может не обновляется баланс воды, только из-за жары?
Ежедневная потеря воды человеческим организмом – это нормально: мы теряем воду с потом, дыханием, мочеиспусканием, слюной, когда сплевываем, слезами. Потраченная таким образом жидкость обновляется с водой и едой, которые употребляет человек. Но в ситуациях, когда человек теряет много жидкости и не восполняет ее, начинается обезвоживание – опасное состояние.
Потраченную организмом жидкость легко восполнить питьевой водой / Фото: unsplash.com
Не только в жару, а при некоторых заболеваниях и состояниях тоже может наступить обезвоживание – например, при диабете, инфекционных болезнях, диарее, у маленьких детей.
Также в жаркую погоду "заработать" обезвоживание рискуют физически активные люди и те, кто не привык пить достаточно жидкости (те же малыши, поскольку они сами не контролируют свой питьевой режим).
Такие люди в жару, а также при повышенной влажности могут недостаточно эффективно охлаждаться, из-за того, что мало потеют или пот не испаряется. В итоге возрастает риск теплового удара, повышения температуры и необходимость пополнить организм водой.
Какие же симптомы обезвоживания?
Даже при небольшом обезвоживании ощущается сухость во рту, при мочеиспускании цвет мочи темно-желтый и само ее количество небольшое. Кожа становится сухой, прохладной, появляется головная боль, даже судороги мышц. Часто не только дети, а пожилые люди не понимают, что им нужно попить воды.
Поэтому таким людям нужна забота близких: давайте им пить во время обеда или завтрака, сделайте чаепитие или распитие компота, морса ежедневной традицией, следите, чтобы в рационе детей и пожилых было достаточно сочных фруктов, супов, жидких блюд.
Читайте также: Сколько воды нужно пить в день на самом деле
Также не забывайте про домашних питомцев, вода в их мисках должна быть постоянно. Если "на лицо" даже легкое обезвоживание, избегайте газировки, особенно сладкой, алкоголя, кофеина. Они усиливают обезвоживание.
Как же правильно пить, чтобы избежать обезвоживания?
- Пейте жидкость, лучше чистую воду, даже при легкой жажде.
- В жару важно пить часто и небольшими глотками. Правильное количество выпитой воды определите по…моче: ее цвет должен быть бледно желтый или вообще прозрачный.
- Малышам давайте пить с ложечки или из детской "поилки", чтобы легче было глотать, а не из большой кружки.
- Пейте еще больше, когда есть больший риск обезвоживания. Например, если у вас диарея, простуда, вы перегрелись на солнце, началось обильное потоотделение после перегрева и так далее.
Напомним, ранее мы писали, сколько в среднем нужно пить воды в день.
А еще, помимо соблюдения питьевого режима, наполнят вас радостью и энергией в летние дни интересные события: ловите 10 креативных идей, которые сделают эту горячую пору незабываемой.
Новости на эту же тему: