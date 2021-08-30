Почему стоит ограничить употребление сахара взрослым и детям

Ограничивать употребление сахара, мороженного и других сладостей нужно и взрослым, и детям / Фото: Коллаж: Сегодня

Конфетами и вафлями люди заедают стресс и плохое настроение, рискуя собственным здоровьем: к тому же много сладостей покупают детям. Сколько сахара можно есть без вреда, чем опасно бесконтрольное употребление сладостей, в каких еще продуктах "прячется" сахар и существует ли альтернатива сладкому – разбиралась Виктория Дмитренко.

Почему вообще хочется есть много сладкого

Украинские школьники употребляют сахар в три раза больше рекомендованной нормы. Таковы данные Министерства здравоохранения: дети обожают вкусности и сладкие газированные напитки – вот и результат. Не ограничивают себя в вкусных десертах и взрослые: ежемесячно один украинец съедает почти три килограмма сахара!

Отчего же так тянет на сладкое, диетологи объясняют просто. Изделия с сахаром вызывают в организме гормональные изменения, которые дарят ощущение радости. А еще конфетами и вафлями люди заедают стресс и плохое настроение.

Сладости меняют наш гормональный фон, вызывая радость / Фото: freepik.com

Много сладостей покупают и детям, превышая дневную норму в разы: а в день следует употреблять не более 30 граммов сахара, это примерно шесть чайных ложек. Вот только частое употребление сахара и сладостей негативно влияет на организм.

Чем опасен сахар и какими продуктами его заменить?

Если вы переедаете сладкого, то риски заболеть сердечно-сосудистыми заболеваниями возрастают в разы. Кроме того, чрезмерное употребление сахара приводит к кариесу, диабету, избыточному весу. Поэтому лучше искать альтернативу сладкому.

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Диетолог Лариса Бойченко советует вместо магазинных сладостей переходить на домашние желейные десерты, то есть из фруктов и ягод, приготовленные муссы, желейные торты. Это как раз-таки альтернатива сладостям, но сахар добавлять туда не следует.

Не советуют врачи злоупотреблять и сахарозаменителями. Природные, такие, как стевия, безопасны, а вот синтетические могут навредить печени или повысить уровень глюкозы в крови.

И все-таки, какие сладости самые безопасные?

Тем, кто совсем не готов отказаться от изделий с сахаром, диетологи из всего ассортимента сладкого рекомендуют выбирать зефир.

Диетологи рекомендуют зефир, как самую безопасную сладость / Фото: instagram.com/nimfeechka_/

И лучше не покупать колбасу и кетчуп – в их составе тоже есть сахар. Если же нужно улучшить настроение, то лучше съесть две ложки варенья или меда.

Также ранее мы писали, можно ли контролировать тягу к сладостям.