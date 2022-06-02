Почему кабачок – топовый диетический овощ, плюс рецепт полезных оладьей из него

Кабачок - топовый диетический овощ, а рецепт полезных оладьей подойдет для завтрака / Фото: Getty Images

Кабачок по сравнению с другими зелеными овощами, прославился именно в диетологии из-за своих полезных качеств: в этом овоще много ценных микроэлементов, а грубой клетчатки – мало. Чем полезны кабачки, рассказала доктор тибетской медицины, консультант по здоровому питанию Елена Беляева. А также поделилась рецептом простых и вкусных кабачковых оладьей.

Елена Беляева / Фото: пресс-служба

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Чем полезен кабачок для взрослых и детей

В кабачке множество питательных веществ, несмотря на свою "водянистость", овощ богат витаминами, особенно группы В и С. В кабачках при этом именно жесткой клетчатки мало, поэтому блюда из кабачков не раздражают желудок и кишечник, а в слегка обработанном термически виде вообще отлично подходят при проблемах с пищеварением.

Кабачок не вызывает вздутия кишечника, поэтому он – один из лучших диетических продуктов / Фото: unsplash.com

Кабачок не вызывает вздутия кишечника, поэтому он – один из лучших диетических продуктов. В кабачках содержатся микроэлементы, необходимые нашему мозгу, сердцу, печени и мышцам. Также кабачок часто используют для прикорма малышей, поскольку овощ не аллергенен.

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Кабачок еще полезен тем, что обладает мочегонным эффектом, а калий в составе этого овоща помогает выводить лишнюю жидкость. Однако при значительных отеках и проблемах с почками, мочекаменной болезни, свою диету (в том числе и употребление кабачков) стоит согласовать с лечащим врачом.

Кабачок часто используют для прикорма малышей, поскольку овощ не аллергенен. / Фото: freepik.com

А еще овощ поможет улучшить не только пищеварение, но и состояние кожи и цвет лица. Кабачки можно слегка "притомить" на сковороде, запечь, сварить или приготовить на пару. Или приготовить оладьи.

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Как приготовить оладьи из кабачков

Такое блюдо можно приготовить на завтрак для троих, вам понадобится:

два кабачка (примерно по 150 граммов),

2 яйца,

пучок зелени (петрушка, зеленый лук и один молодой зеленый чеснок),

пшеничная мука – одна ложка,

перец и соль,

кокосовое рафинированное масло – 2 ложки.

Оладьи из кабачков готовятся всего 15 минут и этого количества хватит на завтрак для всей семьи / Фото: Depositphotos

Как приготовить:

1. Кабачки измельчаем на терке или шинковке для корейской моркови.

2. Добавляем к ним яйца, нарезанную зелень, перец и муку. Аккуратно перемешиваем.

3. Кокосовое масло хорошо разогреваем на сковороде. С помощью столовой ложки выкладываем на нее кабачковое тесто.

Затем обжариваем с каждой стороны по 3-4 минуты, немного уменьшив огонь. Солим уже готовое блюдо, так не выделится много сока из кабачков и муки потребуется меньше.

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