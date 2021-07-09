Пластический хирург раскрыл, как омолодилась Лариса Долина: Блефаропластика и фейслифтинг

Несколько месяцев назад поклонники Долиной начали обсуждать ее кардинальное похудение на 21 килограмм. Вместе с этим певица заметно помолодела, что спровоцировало слухи об операциях

Пластический хирург об операциях Ларисы Долиной / Фото: instagram.com/larisa.dolina.official

Российская певица Лариса Долина, которая с Верой Брежневой попали в скандал из-за участия в незаконном шоу, за последние пол года получила тысячи комплиментов о своем перевоплощении. Однако наряду с восторженными комментариями о постройневшей фигуре, Долину обвиняли в чрезмерном использовании фотошопа. И хотя певица объясняла, что выглядит моложе на фото в Instagram именно благодаря похудению, а также хорошему освещению, ее лицо действительно изменилось.

Пластический хирург Егор Парыгин рассказал Telegram-канал "Звездач", к каким операциям красоты прибегла Лариса Долина.

"Что касается лица — однозначно были сделаны операции по омолаживающему комплексу, потому что лицо выглядит свежо и моложе всех остальных тканей. Мы можем видеть четкий красивый овал нижней трети. Это говорит о том, что у нас сделана блефаропластика, фейслифт — это такой классический набор манипуляций комплексного омоложения лица", – сказал он.

Лариса Долина / Фото: instagram.com/larisa.dolina.official

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С большой вероятностью хирургическое вмешательство во внешность артистки было. При этом пластический хирург не отрицает, что певица похудела своими силами.

"Комплексное похудение, которое, видим на фотографиях, оно не только рукотворно с помощью хирургов. Если спрашивать объективно, скорее всего, она похудела самостоятельно и дальше уже коррекция какая-то делалась пластическими хирургами", – сказал Егор Парыгин.

В чем суть нового косметического тренда улиткотерапии – узнайте в видео:

Ранее появлялась информация о том, что Лариса Долина переносит COVID-19 в тяжелой форме.