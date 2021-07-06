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Вера Брежнева и Лариса Долина попали в скандал из-за участия в незаконном шоу

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
6 июля, 08:44
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Сейчас в России стали активно анонсировать трибьют-концерт в честь группы t.A.T.u. Продюсер популярной группы назвал предстоящее мероприятие незаконным
Лариса Долина и Вера Брежнева
Лариса Долина и Вера Брежнева / Фото: instagram.com/ververa, instagram.com/larisa.dolina.official

В Москве анонсировали концерт-трибьют посвященный 20-летию выхода альбома группы t.A.T.u "200 по встречной". В афише заявлены популярные артисты, среди которых Вера Брежнева и Лариса Долина. Но продюсер группы t.A.T.u Иван Шаповалов заявил, что концерт незаконный.

Как рассказал Шаповалов в комментарии StarHit, организаторы мероприятия незаконно используют товарный знак.

"Прошло 20 лет, но альбом "200 по встречной" продолжает звучать и вдохновлять. Эти песни слушают и перепевают. И даже организовывают трибьют-шоу... Мы этому очень рады. Трибьют — это дань уважения. Уважения к авторам и исполнителям, ко всем, кто дал миру t.A.T.u. По непонятной причине в сети анонсируется шоу со словами "Трибьют" и t.A.T.u. без участия и согласия t.A.T.u. Упс. Юля Волкова и Лена Катина не участвуют в этом ни в каком качестве, а организаторы не имеют формальных прав на использование бренда t.A.T.u", – заявил продюсер группы.

Елена Катина и Юлия Волкова
Елена Катина и Юлия Волкова / Фото: instagram.com/official_juliavolkova

Шаповалов надеется на мирное урегулирование вопроса с авторскими правами. Если договориться не получится, то продюсер намерен подавать в суд.

Организаторы концерта уже успели отреагировать на заявление Ивана Шаповалова.

"Мы еще два месяца назад обратились напрямую ко всем авторам, в том числе и к Ивану, для получения прямого согласия и подробно осветили все детали. И это несмотря на то, что формальная очистка прав на исполнение песен на концертах в России выполняется автоматически через Российское авторское общество. Мы намерены и далее открыто и паритетно вести переговоры с Иваном", – объяснил режиссер и идейный вдохновитель шоу Алексей Волк изданию StarHit.

Как уточнил Алексей, о предстоящем концерте Елена Катина и Юлия Волкова узнали одними из первых. Организатор добавил, что переговоры с солистками группы об участии в шоу ведутся уже не первый месяц.

Лариса Долина и Вера Брежнева скандал вокруг концерта пока не комментировали.

Юля Волкова и Лена Катина дали интервью Ксении Собчак:

Ранее мы рассказывали, как прошел концерт Тины Кароль на фестивале Atlas Weekend.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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"Костя до такой степени скромный, интеллигентный и настолько трепетно относится к женщинам... Но чтобы каким-то образом намекать на то, что он чего-то хочет взамен на что-то... Более того, если задать вопрос самой Каролине, мне кажется, она не сможет объяснить, к чему это все ляпнула"

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