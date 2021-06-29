Пирожное Ламингтон – когда одного кусочка мало (оригинальный рецепт)

С одной стороны, может показаться, что это очень простой десерт. Но воздушный и пористый бисквит в шоколаде, оттененный кокосовой стружкой, заставит вас не останавливаться и есть это пирожное бесконечно

Пирожное "Ламингтон" / Фото: instagram.com/shevchonok_/

Безусловно, в каждой стране есть свое особое пирожное, которым эта самая страна гордится. Мы уже знаем об особенностях ароматного французского "Финансье", теперь давайте знакомиться с австралийским "Ламингтоном". Ознакомиться с лучшими лайфхаками для лета можно в нашем специальном календаре.

Придуманы по ошибке, но оцененные по достоинству

Эти пирожные были придуманы губернатором штата Квинслед бароном Ламингтоном. К нему неожиданно заявились гости, в доме не оказалось ничего съестного. Барону повезло найти зачерствевший бисквит, который он порезал порционно, обмакнул в растопленный шоколад и обвалял в кокосовой стружке. Очень быстро эти пирожные стали популярными по всей стране. Теперь ежегодно 21 июля в Австралии отмечается Национальный день этого пирожного.

Читайте также: Альфахорес – аргентинское печенье, моментально тающее во рту (оригинальный рецепт)

Пирожное "Ламингтон" рецепт

Реклама

Ингредиенты

Яйца – 4 шт.

Сахар – 170 г

Соль – щепотка

Сливочное масло – 50 г

Кипяток – 4 ст. л.

Мука – 180 г

Крахмал – 90 г

Разрыхлитель – 2 ч. л.

Для глазури

Молоко – 400 мл

Сахар – 100 г

Сливочное масло – 160 г

Шоколад темный – 200 г

Кокосовая стружка – 200 г

Способ приготовления

Яйца взбить с сахаром и солью 7-10 минут. Растопленное масло смешать с кипятком, добавить к яичной смеси. Смешать. Просеять сухие ингредиенты к мокрым, аккуратно перемешать лопаткой. Форму смазать сливочным маслом, на дно застелить пергамент. Вылить тесто. Выпекать 20-25 минут, при температуре 180 градусов. Достать, остудить. Порезать на кубики. Смешать молоко, сахар и сливочное масло. Поставить на средний огонь. После закипания проварить еще 5 минут. Снять с огня, забросить шоколад, оставить на 1-2 минут и размешать до однородной консистенции. Остудить. Бисквитные кубики окунуть в глазурь, потом – в кокосовую стружку. Поставить в холодильник до полного застывания глазури.

Рецепт Григория Германа – киша с черешней и миндалем – узнаете из видео.

И еще один рецепт – печенья миллионера – найдете здесь.