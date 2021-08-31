Пирог "Невидимый" с грушами – рецепт для тех, кто любит легкие, воздушные десерты

Рецепт пирога с грушей / Фото: instagram.com/yasmin.jangir/
Конец лета и начало осени – благодатная пора для того, чтобы по-максимуму использовать сезонные фрукты в выпечке. Мы знаем о секретах самого вкусного пирога с персиками, теперь познакомимся с "Невидимым" пирогом. Многие считают его выдумкой французов, но на самом деле его придумали в Италии сестры Симили, известные по всему миру мастерицы выпечки. Если для вас важно, чтобы десерт был с минимумом теста, то пирог "Невидимый" для вас.
Пирог с грушей "Невидимый"
Пирог с грушей "Невидимый" / Фото: instagram.com/katerinababakina/
Ингредиенты
- 4 яйца
- 100 г сахара
- 40 г сливочного масла
- 200 мл молока
- соль
- 1 ч. л. ванильного экстракта (или ванилин, ванильный сахар)
- 140 г муки
- 6 груш
Способ приготовления
- Яйца комнатной температуры взбить с щепоткой соли. Постепенно ввести сахар и взбить до пышной массы.
- Добавить растопленное, охлажденное масло, затем молоко и ванильный экстракт. Затем ввести муку. Тесто получается жидкое.
- Груши очистить от кожуры, удалить сердцевину. Нарезать тонкими ломтиками или натереть на терке для капусты. Добавить в тесто, аккуратно перемешать.
- Форму смазать сливочным маслом и слегка присыпать мукой.
- Выпекать в разогретой до 170 градусов духовке около 45 минут. Через 30 минут выпекания, накрыть пирог фольгой.
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