Пирог "Невидимый" с грушами – рецепт для тех, кто любит легкие, воздушные десерты

Рецепт пирога с грушей / Фото: instagram.com/yasmin.jangir/

Конец лета и начало осени – благодатная пора для того, чтобы по-максимуму использовать сезонные фрукты в выпечке. Мы знаем о секретах самого вкусного пирога с персиками, теперь познакомимся с "Невидимым" пирогом. Многие считают его выдумкой французов, но на самом деле его придумали в Италии сестры Симили, известные по всему миру мастерицы выпечки. Если для вас важно, чтобы десерт был с минимумом теста, то пирог "Невидимый" для вас.

Пирог с грушей "Невидимый"

Пирог с грушей "Невидимый" / Фото: instagram.com/katerinababakina/

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Ингредиенты

4 яйца

100 г сахара

40 г сливочного масла

200 мл молока

соль

1 ч. л. ванильного экстракта (или ванилин, ванильный сахар)

140 г муки

6 груш

Способ приготовления

Яйца комнатной температуры взбить с щепоткой соли. Постепенно ввести сахар и взбить до пышной массы. Добавить растопленное, охлажденное масло, затем молоко и ванильный экстракт. Затем ввести муку. Тесто получается жидкое. Груши очистить от кожуры, удалить сердцевину. Нарезать тонкими ломтиками или натереть на терке для капусты. Добавить в тесто, аккуратно перемешать. Форму смазать сливочным маслом и слегка присыпать мукой. Выпекать в разогретой до 170 градусов духовке около 45 минут. Через 30 минут выпекания, накрыть пирог фольгой.

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