Песня Go_A заняла вторую строчку рейтинга самых популярных композиций в США

Композиция SHUM, с которой группа представляла Украину на "Евровидении-2021", стала одной из самых прослушиваемых песен в США на платформе Spotify

Go_A заняли второе место в рейтинге самых популярных песен в США на платформе Spotify / Фото: instagram.com/go_a_band

Группа Go_A продолжает бить рекорды и занимать высокие строчки в музыкальных рейтингах по всему миру. На этот раз украинский коллектив, представлявший нашу страну на "Евровидении-2021", занял вторую строчку в рейтинге Spotify Viral 50 в США. Трек вошел в 200 самых прослушиваемых композиций в Штатах.

Такой радостной новостью поделились сами музыканты на своей официальной страничке в Instagram.

Скриншот: Spotify

Отметим, что группа Go_A после своего участия в "Евровидении" стала популярной не только в Украине, но и во всем мире. Доказательство этому – первые места в мировых музыкальных чартах, миллионы просмотров и тысячи новых поклонников.

Недавно песня Go_A SHUM, с которой они представляли Украину на "Евровидении", заняла 80 место в мировом чарте Billboard Global 200 excl US, установив рекорд среди украинских исполнителей. Это первый случай в истории, когда украиноязычная композиция попадает в этот чарт, в котором участвуют песни со всего мира. За их треком расположились песни таких всемирно известных артистов, как Дуа Липы, Doja Cat, Бруно Марса, Леди Гаги и Брэдли Купера, Cardi B и других.

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Еще в первом полуфинале "Евровидения-2021" выступление Go_A привлекло внимание миллионов зрителей. Тогда их номер попал в тренды видеохостинга YouTube и собрал более девяти миллионов просмотров.

Ранее песня заняла пятое место глобального рейтинга хитов сервиса Spotify, а потом и вовсе – первое. В то время как трек Zitti e Buoni победителя "Евровидения" Måneskin в тот момент оказался на пятом месте в рейтинге.

Выступление Go_A в финале "Евроидения-2021":