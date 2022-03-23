Переезд украинцев в Эстонию: как получить социальную выплату, найти работу и где жить

Переезд украинцев в Эстонию / Фото: Коллаж: Сегодня

Одна из стран, куда уехали граждане Украины во время войны – Эстония. Мы расскажем о правилах въезда, как официально оформиться в стране, где найти жилье и работу. И, конечно, сколько и какую социальную выплату украинцы получат.

Нужна ли виза для въезда?

Нет. Украинцам не требуется виза для въезда в Эстонию. Достаточно показать биометрический паспорт.

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Обязательно ли получать официальный статус беженца для пребывания в Эстонии?

Нет. Украинцы, приехавшие в Эстонию с 24 февраля, могут получить статус временной защиты. Он предоставит им возможности, как у резидентов страны. К примеру, официально работать, получить базовое образование и медицинскую помощь. Срок действия защиты – 12 месяцев, но с возможностью дальнейшего продления.

Оформляют временную защиту украинцам в Департаменте полиции и пограничной службы. Беженцы, которые его оформят, получат карту о временном статусе.

Кто из беженцев может получить финансовую помощь?

Украинцы со статусом временной защиты, получат финансовую помощь. Беженцу, который не тратит средств на аренду жилья, выплачивают 150 евро в месяц на первого члена семьи, 120 евро на каждого следующего взрослого члена семьи и 180 евро на каждого ребенка.

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Если вы арендуете жилье, то вам выплатят дополнительную финансовую помощь. Получите консультацию по финансовой прожиточной помощи в Центре встречи беженцев на улице Нийне, 2.

Где искать жилье беженцам?

"Сегодня" рассказывали о 6 проверенных сайтах для поиска временного жилья за границей. Среди них: "Прихисток", I can help host, Host4Ukraine и другие. Воспользуйтесь ими, если планируете найти бесплатное временное жилье.

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Жилье для долгосрочной аренды ищите на сайтах KV.ee и City24.

Как найти работу?

Ищите работу на странице Эстонского агентства по трудоустройству и на портале CV-Online, где создали рубрикатор вакансий для украинских беженцев.

Если требуется помощь с поиском, зарегистрируйтесь в представительстве Фонда страхования по безработице. После регистрации получите помощь консультанта, который поможет в поиске работы. Контакты фонда для дополнительной информации – 15501 или +372 669 6513. Перед посещением возьмите с собой удостоверение личности и карточку временного статуса в Эстонии.

Можно ли бесплатно посещать языковые курсы?

Да. Бесплатный онлайн-курс Õpi ja räägi minuga ("Учись и говори со мной") по изучению эстонского языка продлится с 4 по 29 мая. Зарегистрируйтесь на курс по ссылке.

Беженцам рекомендуется самостоятельно изучать язык на платформе Keeleklikk.

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