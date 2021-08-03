Печенье-мороженое – рецепт самой трендовой выпечки этого лета

Если верить Интернету, то первыми это интересное печенья приготовили кондитеры из Турции, формируется оно с помощью ложки для мороженого, но можно без нее. По отзывам понятно – это красивое печенье достаточно вкусное

Печенье-мороженое: рецепт трендовой выпечки / Фото: instagram.com/pazanda_kelin_/

Действительно, если быстро глянуть на изображение этой выпечки, не поймешь – это мороженое или печенье. Его текстура очень четко передает текстуру шарика мороженого. Пару месяцев тому назад рецепт выпечки появился в Турции и быстро разлетелся по миру.

К слову, известное итальянское печенье "Дамские поцелуи" требует большего времени и усилий, а это готовится легко. Для лучшего результата нужна ложка для мороженого, так вы добьетесь нужного внешнего вида печенья. Но интернет-кулинары пользуются и нашей привычной, столовой ложкой. Если помимо вкусной домашней выпечки вы запланировали пикник, то здесь найдете срез цен на продукты со всех известных магазинов.

Печенье-мороженое: рецепт

Для формирования печенье лучше подходит ложка для мороженого / Фото: instagram.com/foodnmara/

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Ингредиенты

Масло сливочное – 200 г

Масло растительное – 100 мл

Яйцо – 1 шт. (среднее)

Крахмал кукурузный – 90 г

Сахарная пудра – 120 г

Ванилин -10 г

Разрыхлитель – 1 ч. л.

Мука – 450 г

Какао- порошок – 20 г

Способ приготовления

В миске взбить сливочное масло комнатной температуры, растительное масло, яйцо. Добавить сахарную пудру, крахмал, ванилин, перемешать. Добавить просеянную муку с разрыхлителем, перемешать. По консистенции тесто должно собираться в плотный шар. Разделить тесто на две части, в одну добавить какао, перемешать. С помощью ложки для мороженого сформировать печенье: набрать полную ложку теста (или понемногу каждого), утрамбовать немного, лишнее тесто убрать. Получается рельефный шарик, похожий на шарик мороженого. Выпекать на противне, застеленном бумагой для выпечки, при температуре 170 градусов около 20 минут.

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