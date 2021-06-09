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Печенье миллионера – это калорийная бомба, но ее стоит попробовать

9 июня, 17:32

Ирина Маслова

Это печенье из трех слоев – песочное тесто, домашняя карамель и шоколад

Печенье миллионера / Фото: instagram.com/tastylife_yana/

Сейчас уже вряд ли кто-то скажет, где впервые и кем конкретно было приготовлено это печенье. Дебют, публикация рецепта, состоялся 50 тому назад в одном из австралийских женских журналов. Тогда хозяйкам предлагалось приготовить печенье, состоящее из трех слоев – песочного теста, карамели и шоколада. Вероятно, из-за роскошного состава выпечки ей и дали не менее роскошное название. Рецепт и советы по приготовлению – найдете ниже. И да, это очень калорийная штука, но она бесспорно стоит того, чтобы ее приготовить. Ну и войти в список вашего любимого домашнего печенья.

3 совета по приготовлению печенья миллионера

Печенье миллионера – рецепт

Для теста:

Для карамельного и шоколадного слоев:

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Способ приготовления:

  1. Нагреть предварительно духовку до 180 градусов, выложить на противень пергамент и смазать маслом.
  2. Смешать муку, сахарную пудру и сливочное масло до получения смеси в форме крошки, сформировать шар. Переложить тесто в подготовленный противень и выпекать в течение 20 минут до бледно-коричневого цвета.
  3. Для карамели сгущенное молоко, сахар и сливочное масло положить в антипригарную кастрюлю и греть на среднем огне, непрерывно помешивая, до консистенции, как у шоколадной глазури.
  4. Как только остынет, нанести равномерно на корж. Охладить.
  5. Растопить шоколад над водяной баней, дать немного остыть и нанести на слой карамели.
  6. По желанию украсить орехами, охладить.

По материалам: Мasterclass.com.

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Все секреты идеального домашнего печенья собраны здесь.

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Источник: instagram.com/tastylife_yana/

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