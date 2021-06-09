Печенье миллионера – это калорийная бомба, но ее стоит попробовать

Печенье миллионера / Фото: instagram.com/tastylife_yana/
Сейчас уже вряд ли кто-то скажет, где впервые и кем конкретно было приготовлено это печенье. Дебют, публикация рецепта, состоялся 50 тому назад в одном из австралийских женских журналов. Тогда хозяйкам предлагалось приготовить печенье, состоящее из трех слоев – песочного теста, карамели и шоколада. Вероятно, из-за роскошного состава выпечки ей и дали не менее роскошное название. Рецепт и советы по приготовлению – найдете ниже. И да, это очень калорийная штука, но она бесспорно стоит того, чтобы ее приготовить. Ну и войти в список вашего любимого домашнего печенья.
3 совета по приготовлению печенья миллионера
- Нарезать печенье желательно зубчатым ножом. Он создает более четкую линию и не испортит гладь шоколада
- Перед сборкой, до того, как вы будете укладывать карамельный слой, песочный корж должен остыть
- Хранить печенье можно до 3 дней в холодильнике, но в герметичной посуде
Печенье миллионера – рецепт
Для теста:
- 175 г сливочного масла 82% и немного для смазывания пергамента
- 250 г пшеничной муки и немного на посыпку
- 75 г сахарной пудры
Для карамельного и шоколадного слоев:
- 790 г сгущенного молока
- 100 г сахара, можно тростникового
- 100 г сливочного масла 82%
- 250 г черного шоколада (не менее 70% какао-порошка)
Способ приготовления:
- Нагреть предварительно духовку до 180 градусов, выложить на противень пергамент и смазать маслом.
- Смешать муку, сахарную пудру и сливочное масло до получения смеси в форме крошки, сформировать шар. Переложить тесто в подготовленный противень и выпекать в течение 20 минут до бледно-коричневого цвета.
- Для карамели сгущенное молоко, сахар и сливочное масло положить в антипригарную кастрюлю и греть на среднем огне, непрерывно помешивая, до консистенции, как у шоколадной глазури.
- Как только остынет, нанести равномерно на корж. Охладить.
- Растопить шоколад над водяной баней, дать немного остыть и нанести на слой карамели.
- По желанию украсить орехами, охладить.
По материалам: Мasterclass.com.
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