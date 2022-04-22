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Луковая шелуха или каркаде – как покрасить яйца на Пасху натуральным способом

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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22 апреля, 15:30
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Луковая шелуха или куркума подойдут для окраски пасхальных яиц, если вы не хотите пользоваться пищевыми красителями. Как покрасить яйца натуральным способом – в статье
Покрасить яйца на Пасху натуральным способом можно с помощью луковой шелухи, свеклы, капусты или свеклы
Покрасить яйца на Пасху натуральным способом можно с помощью луковой шелухи, свеклы, капусты или свеклы

Натуральные красители для яиц выручат не только любителей ЗОЖ, из-за войны с Россией не везде можно найти пищевые красители и украшения для пасхального стола. Как покрасить яйца без красителей на Пасхурецептами в инстаграмме делятся украинские хозяюшки.

Какие натуральные красители для яиц выбрать

Легче всего достать луковую шелуху – простое, дешевое, а главное, натуральное средство. С помощью луковой шелухи можно получить крашенки от светло-коричневого до насыщенного шоколадного цвета. Оттенок будет зависеть от количества и сорта луковой шелухи, а шелуха красного лука вообще дает фиолетовый оттенок.

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С помощью луковой шелухи можно получить крашенки от светло-коричневого до насыщенного шоколадного цвета
С помощью луковой шелухи можно получить крашенки от светло-коричневого до насыщенного шоколадного цвета / Фото: Pixabay

Варить яйца в луковой шелухе можно без предварительного настаивания. Важно, желтые и белые яйца при окрашивании дают разные оттенки, учтите это при их покупке. Также можно использовать чай каркаде, свеклу, фиолетовую капусту, ягоды мороженой ежевики, куркуму, клюкву, шпинат.

Как покрасить яйца луковой шелухой

Если яйца хранились в холодильники, то достаньте их и дайте немного нагреться. А тем временем можно засыпать в кастрюлю луковую шелуху, залить ее кипятком, и варить минут 40. Лучше брать небольшую посуду и красить яйца партиями, чтобы луковый раствор получился насыщенным.

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Можно также сначала залить шелуху холодной водой, оставить на пару часов, а потом прокипятить в течение 10–20 минут. Затем аккуратно положите в кастрюлю яйца и хорошенько посолите. Соль добавляют, чтобы яйца при варке и окрашивании не потрескались.

Варить яйца в луковой шелухе нужно 10–20 минут, чем дольше, тем насыщеннее будет цвет
Варить яйца в луковой шелухе нужно 10–20 минут, чем дольше, тем насыщеннее будет цвет

Варите яйца в луковой шелухе 10–20 минут. Чем дольше, тем насыщеннее будет цвет. Некоторые хозяйки убавляют огонь и оставляют яйца в растворе на час и более. Окрашенные яйца выложите на бумажное полотенце, а когда они остынут, натрите каждое марлей, смоченной в растительном масле. Это придаст крашенкам блеск.

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Как покрасить яйца другими натуральным продуктами

Так, красивый голубой цвет яиц можно получить, если покрасить белые яйца фиолетовой капустой. Каркаде может дать синий "космический" оттенок, куркума – желтый цвет, свекла – от розового до бледно-коричевого. При покраске куркумой яйца с белой скорлупой получются светло-желтыми, а с коричневой – будут темнее.

Чем больше молотой куркумы положить в раствор, тем насыщеннее получится цвет скорлупы. Куркума полностью не растворяется, поэтому яйца в растворе обязательно переворачивайте ложкой с одного бока на другой, чтобы окраска получилась равномерной.

Голубой цвет яиц можно получить, если покрасить белые яйца фиолетовой капустой, а каркаде может дать синий
Голубой цвет яиц можно получить, если покрасить белые яйца фиолетовой капустой, а каркаде может дать синий "космический" оттенок / Фото: instagram.com/revochka

Свеклу для окрашивания яиц помыть и нарезать на тоненькие полоски вместе с кожурой; капусту также нарезать, можно взять четверть от большого кочана или половину маленького. Чем больше яиц, тем больше потребуется красителя, также нужно добавить и большее количество воды.

В кастрюлю положите ингредиент, которым будете окрашивать яйца, затем залить водой. Поставить на плиту, довести до кипения, прокипятить 10 мин, выключить, накрыть и оставить на ночь. На другой день разделите раствор на две части – в одной части варим яйца минут 10, во второй части (в холодном растворе) мы их охлаждаем.

Можно изначально сварить яйца в чистой воде, затем выложить в холодную крашеную воду: держать яйца в цветном растворе можно 5-6 и более часов в холодильнике, чтобы получить насыщенный цвет. .

Также мы писали, как покрасить яйца в луковой шелухе с зеленкой.

Также узнайте про дрожжи для пасок – какие лучше и почему они иногда не работают.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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