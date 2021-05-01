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Пасха 2021: ритуалы, обряды, заговоры на здоровье и благополучие

1 мая, 20:50

Ольга Козачок

Есть народные обряды и ритуалы на Пасху, которые помогут узнать будущее и встретить суженого

Ритуалы, обряды и заговоры на Пасху / Фото: Depositphotos

Завтра, 2 мая, наступит Пасха-2021. Это самый главный церковный праздник, который отмечается во всем христианском мире. Воскресение Христово является символом вечной Жизни, победы над Смертью и очищения от грехов. Пасха имеет свои древние народные обычаи, приметы и ритуалы, которые помогали нашим предкам узнавать свое будущее и даже делать его благополучным и счастливым.

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Разумеется, церковь не приветствует гадания на Пасху, равно как и на другие церковные праздники. Но люди, а особенно незамужние девушки, всегда стремились узнать свое будущее, судьбу, счастье в личной жизни, предсказать встречу с суженым и дату замужества. Главными атрибутами народных ритуалов в канун Пасхи служили праздничные символы – паски и крашенки.

Народные приметы, обряды и заговоры на Пасху

Ранее мы рассказывали, почему на Пасху говорят Христос воскрес.

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