Памятник принцессе Диане до официального открытия увидят принц Уильям и Кейт с детьми

Принц Уильям покажет супруге Кейт Миддлтон и детям статую своей покойной матери, принцессы Дианы. Это состоится перед церемонией открытия

Архивные фото принца Уильяма / Фото: Getty Images, instagram.com/theroyalfamily

Принц Уильям решил разделить трогательный момент с семьей и показать памятник, посвященный своей матери, супруге Кейт Миддлтон и троим детям. Скульптуру Леди Ди официально представят 1 июня, в день, когда ей могло исполниться 60 лет.

Ранее сообщалось, что Кейт Миддлтон не будет присутствовать на церемонии открытия памятника. Вероятно по этой причине герцог Кембриджский запланировал частный визит к мемориалу.

Как пишет The Mirror, Уильям хочет иметь возможность показать принцу Джорджу, принцессе Шарлотте и принцу Луи статую их бабушки.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми / Фото: Getty Images

После внук королевы присоединится к своему брату принцу Гарри, который специально для этого мероприятия прилетел из США домой, и другим членам королевской семьи.

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Место для бронзовой скульптуры принцессы Дианы авторства Иэна Рэнк-Бродли выделили на территории Кенсингтонского дворца в Затонувшем саду – месте, которое очень любила принцесса Уэльская.

Диана, принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Напомним, что леди Ди погибла в автомобильной катастрофе 31 августа 1997 года. Она попала в ДТП в туннеле на мосту Альма в Париже, Франция. Ранее мы писали, что при жизни Диана недолюбливала Опру Уинфри и отказалась ей давать интервью.

Подробнее об открытии памятника принцессе Диане смотрите в сюжете:

Ранее также сообщалось, что принца Чарльза не будет на открытии памятника принцессе Диане.