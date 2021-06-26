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Кто придет на открытие памятника принцессе Диане и что известно о церемонии

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
26 июня, 13:50
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1 июля в Затонувшем саду Кенсингтонского дворца состоится открытие статуи в честь принцессы Дианы
1 июля в Затонувшем саду Кенсингтонского дворца состоится открытие статуи в честь принцессы Дианы
1 июля в Затонувшем саду Кенсингтонского дворца состоится открытие статуи в честь принцессы Дианы / Фото: Getty Images

1 июня, в день, когда принцессе Диане исполнилось бы 60 лет, на территории Кенсингтонского дворца состоится открытие памятника, посвященному матери принцев Уильяма и Гарри и экс-супруге принца Чарльза – Диане Спенсер.

Напомним, что леди Ди погибла в автомобильной катастрофе 31 августа 1997 года. Она попала в ДТП в туннеле на мосту Альма в Париже, Франция. Ранее мы писали, что при жизни Диана недолюбливала Опру Уинфри и отказалась ей давать интервью.

Кто будет присутствовать на открытии памятника

Памятник в честь принцессы Уэльской будет расположен в Затонувшем саду Кенсингтонского дворца. На церемонии должны присутствовать сыновья Дианы – принцы Уильям и Гарри. Планировалось, что братья произнесут совместную речь в честь матери, но так как Уильям и Гарри сейчас находятся в натянутых отношениях, сообщается, что на церемонии они будут по отдельности.

Принцесса Диана с сыновьями Уильямом и Гарри
Принцесса Диана с сыновьями Уильямом и Гарри / Фото: twitter.com/kensingtonroyal

По договоренности, оба придут без своих жен. Однако в СМИ ранее сообщалось о вероятности присутствия на мероприятии Кейт Миддлтон.

Накануне принц Гарри прилетел из США в Великобританию. Его супруга Меган Маркл осталась дома с сыном и новорожденной дочкой, которую, к слову, назвали в честь ее бабушки Дианы.

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Елизавета II не приедет на открытие мемориала

Также стало известно, что Елизавета II не приедет на открытие памятника в честь принцессы Дианы. Ее Величество также не сможет встретиться с принцем Гарри во время его приезда в Лондон.

Все потому, что у королевы запланировал визит в Шотландию – Елизавета посетит благотворительные организации в Глазго.

Какой будет памятник Диане

Снимки памятника появятся непосредственно в день церемонии открытия. Сейчас же известно, что скульптуру создал Иэн Рэнк-Бродли. Он написал портрет королевы Елизаветы II, отчеканенный на всех британских монетах.

Недавно стало известно, что принцы Гарри и Уильям обвинили корпорацию BBC в смерти их матери принцессы Дианы.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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