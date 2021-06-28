Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo
СЕГОДНЯ Lifestyle Новости шоу бизнеса

Принца Чарльза не будет на открытии памятника принцессе Диане: "Старые раны могут открыться"

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор
28 июня, 11:46
Копировать ссылку
Совсем скоро принцы Гарри и Уильям встретятся на открытии памятника покойной принцессе Диане, однако их отец, по словам инсайдеров, решил пропустить это мероприятие
Принц Чарльз
Принц Чарльз / Фото: Getty Images

Совсем скоро, 1 июля, в Затонувшем саду Кенсингтонского дворца состоится открытие статуи в честь покойной принцессы Дианы. Мероприятие приурочено к юбилею Дианы – в этом году ей могло бы исполниться 60 лет.

Сыновья принцессы, принцы Уильям и Гарри, приедут на торжественное открытие памятника, а вот экс-супруг покойной Дианы, принц Чарльз, который был в браке с ней в течение 15 лет, решил пропустить это мероприятие, сообщает Express.co.uk.

В настоящее время будущий король Великобритании находится на самоизоляции в коттедже Фрогмор. По словам близкого друга, принц Чарльз не будет присутствовать на открытии статуи, потому что из-за этого "старые раны снова смогут дать о себе знать".

Принц Чарльз
Принц Чарльз / Фото: Getty Images

По словам инсайдера, принц не хочет вновь переживать эти нелегкие моменты.

"Ему это ужасно трудно. Эти моменты могут воскресить старые раны и вернуть ему воспоминания – как счастливые, так и грустные, а также чувство раскаяния. После смерти Дианы он решил, что лучше оставить все эти воспоминания при себе", – говорит друг принца Чарльза.

Памятник в честь принцессы Уэльской будет расположен в Затонувшем саду Кенсингтонского дворца. На церемонии должны присутствовать сыновья Дианы – принцы Уильям и Гарри. Планировалось, что братья произнесут совместную речь в честь матери, но так как они сейчас находятся в натянутых отношениях, возможно, даже стоять будут отдельно друг от друга.

Снимки памятника появятся непосредственно в день церемонии открытия. Сейчас же известно, что скульптуру создал Иэн Рэнк-Бродли. Он написал портрет королевы Елизаветы II, отчеканенный на всех британских монетах.

Ранее мы сообщали, что принцесса Диана недолюбливала Опру Уинфри и отказалась давать ей интервью.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Life Сегодня на Google News
Lifestyle
Гороскоп
Твой гороскоп на Сегодня
Читать гороскоп
Лайфхак дня
Как организовать пикник в формате Pinterest
Хакнуть
Спецпроект
Календарь лайфхаков
Июнь
Лайфхаки по календарю
SHOW MUST GO ON

Каннский кинофестиваль

6 — 17 июля

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября
тест
Угадаешь звезду по модному образу?
Попробовать
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
27 июня - 3 июля
Читать гороскоп
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Ужин за ₴200 000 в Киеве
За что такие деньги?
Заведи будильник
09
дней
02
часов
02
минут
49
секунд
6 - 18 июля

74-й Каннский кинофестиваль

Перейти на спецтему
Just do it
Полезный совет на Сегодня
Сделать 4000 шагов в течение дня
Тренироваться
Гороскоп
Твой гороскоп на июнь
Овен

Овен

 Овен

Телец

 Овен

Близнецы

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Дева

 Овен

Весы

 Овен

Скорпион

 Овен

Стрелец

 Овен

Козерог

 Овен

Водолей

 Овен

Рыбы
Гороскоп
Самые опасные среди знаков зодиака
Узнать кто?

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять