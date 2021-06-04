Отец Бена Аффлека ответил на вопрос, вместе ли его сын с Дженнифер Лопес

После расставания с Алексом Родригесом начали ходить слухи о воссоединении Джей Ло с Беном Аффлеком

Отец Бена Аффлека прокомментировал отношения сына с Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images, Pinterest

В СМИ активно обсуждают, что Дженнифер Лопес и Бен Аффлек спустя 17 лет снова вместе. Пару не раз замечали в компании друг друга. Голливудские звезды не комментируют свою отношения. А вот отец Бена Аффлека Тимоти решил нарушить молчание.

Как отметил отец актера, из-за ситуации с COVID-19 он стал реже общаться с сыном, но ему ничего не известно о воссоединении пары. По словам Тимоти, он предпочел бы, чтобы в СМИ обсуждали лучше благотворительную деятельность сына, а не его романы.

Бен Аффлек / Фото: Getty Images

"Я хотел бы, чтобы люди сосредоточились на той хорошей работе, которую выполняет мой сын в Конго, — на женщинах, которым он там помогает. СМИ должны писать о таких важных вещах, а не эту чушь (об отношениях с Лопес – прим.ред)" – рассказал Тимоти Аффлек изданию The Sun.

Опроверг отец Аффлека и слухи о том, что Бен все эти годы тосковал по Дженнифер.

"Я никогда не слышал об этой чепухе", – ответил отец актера.

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Напомним, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек были помолвлены 17 лет назад, однако разорвали помолвку и расстались. Ранее в мае стало известно, что артисты провели вместе отпуск на горнолыжном курорте в Монтане. В апреле Лопес разорвала помолвку с бейсболистом Алексом Родригесом. В январе Аффлек расстался с возлюбленной актрисой Аной де Армас. Пока пара не подтвердила свои отношения, но инсайдеры уверяют, что официальная новость о воссоединение – это всего лишь вопрос времени.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес на премьере сериала "Сорвиголова" в 2003 году / Фото: Getty Images

"Пока они просто плывут по течению и строят планы, чтобы видеться как можно чаще. Им еще предстоит кое-что обсудить, прежде чем они объявят о романе публично. Совершенно очевидно, что они снова очень сильно влюбились друг в друга, но они не хотят снова оказаться под давлением", – пишет Daily Mail с ссылкой на инсайдеров.

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