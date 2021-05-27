Как выглядели Дженнифер Лопес и Бен Аффлек тогда и сейчас – фото спустя 17 лет

Пока пара проводит время в роскошном коттедже в солнечном Майами, мы решили сравнить, как актеры изменились за эти годы

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек Фото: Getty Images

Поклонники были безумно счастливы узнать, что самая знаменитая голливудская парочка из 2000-х – Дженнифер Лопес и Бен Аффлек начали жить вместе. Впервые актеры начали встречаться еще в далеком 2002 году, но их отношения продлились всего 18 месяцев, пока в 2004 году они не разорвали помолвку.

"Беннифер" – именно так прозвали тогда Джей Ло и Бена Аффлека, которые взволновали сердца миллионов фанатов своим бурным романом. И теперь, спустя 17 лет они снова воссоединились.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек в 2003 году

Актеры познакомились на съемках ромкома "Джильи", и уже в середине 2002 года начали встречаться. Их роман развивался стремительно, а СМИ широко освещали отношения влюбленных во всех деталях. В ноябре 2002 года Бен и Дженнифер обручились, а свадьба была запланирована на 2003 год. Однако за четыре дня до события все было отменено – причиной стало излишнее внимание журналистов и папарацци. В январе 2004 года они разорвали помолвку.

Несмотря на это они продолжали поддерживать хорошие отношения и очень хорошо друг о друге отзывались.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес на премьере сериала "Сорвиголова" в 2003 году Фото: Getty Images

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек сейчас

О возобновлении романа актеров уже все знают, но сами они пока не хотят заявлять об этом публично. В этот раз Джей Ло и Бен хотят сохранять личное личным как можно дольше.

И хотя пока что у пары нет совместных фото с официальных выходов в свет, можно увидеть, как они преобразились за эти годы. Джей Ло по прежнему блистает и будто стала выглядеть еще лучше, а Бену Аффлеку возраст явно к лицу. Уже не можем дождаться, когда эти двое будут стоять рядом друг с другом на красной дорожке!

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес сейчас Фото: Getty Images

Ранее мы рассказали обо всех разводах и сорванных помолвках Дженнифер Лопес.

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