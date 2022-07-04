Осторожно, столбняк – почему эта инфекция особенно опасна во время войны

Во время войны столбняк, заразиться которым легко при ранении, особенно опасен / Фото: unsplash.com, freepik.com

Увы, но происходящая сейчас в Украине война с Россией – идеальная среда для распространения столбняка. Даже крошечная царапина, полученная в бомбоубежище или во время обстрела может стать "входными воротами" для заражения столбняком. Можно ли защититься от инфекции и как надежнее всего это сделать – рассказали в Центре общественного здоровья Украины.



Важно понимать и не игнорировать факт, что смертность от столбняка достигает 70%. Бактерии, вызывающие столбняк, живут в почве, пыли и кишечнике животных: при испражнении этих животных бактерии, соответственно попадают на щемлю в песок и т.д.

Столбняком легко заразиться из-за травмы, ранения или укуса животного / Фото: moz.gov.ua

Реклама

Инфицироваться можно даже из-за крошечной царапинки, но вероятность значительно выше после получения глубоких ран. Рашисты продолжают обстреливать Украину и увы, никто сейчас не застрахован от риска быть раненым.

Столбняк опасен для здоровья и смертность от него очень высока / Фото: moz.gov.ua

Поэтому и взрослым, и детям важно соблюдать все меры профилактики столбняка: самая надежная защита от этой инфекции – это вакцинация.

Реклама

Единственная надежная защита от столбняка – это вакцина / Фото: moz.gov.ua

Также мы ранее писали, что создан сайт, где узнать про здоровье во время войны и получить ответ.

А еще важно знать, как защитить ребенка от мин – доктор Комаровский ответил на 5 вопросов родителей.смертность от столбняка достигает 70%.