Обережно, правець – чому ця інфекція особливо небезпечна під час війни

Під час війни правець, заразитися яким легко під час поранення, особливо небезпечний

На жаль, але те, що зараз в Україні війна з Росією, створило умови ідеального середовища для поширення правця. Навіть крихітна подряпина, отримана в бомбосховищі або під час обстрілу може стати "вхідними воротами" для зараження правцем. Чи можна захиститися від інфекції і як найнадійніше це зробити? Розповідає Центр громадського здоров'я України.



Важливо розуміти та не ігнорувати факт, що смертність від правця сягає 70%. Бактерії, що викликають правець, живуть у ґрунті, пилу та кишечнику тварин: при випорожненні цих тварин бактерії, відповідно потрапляють на щілину в пісок і т.д.

Правець легко заразитися через травму, поранення або укус тварини

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Інфікуватися можна навіть через крихітну подряпину, але ймовірність значно вища після отримання глибоких ран. Рашисти продовжують обстрілювати Україну та, на жаль, ніхто зараз не застрахований від ризику бути пораненим.

Правець небезпечний для здоров'я і смертність від нього дуже висока

Тому і дорослим, і дітям важливо дотримуватись усіх заходів профілактики правця: сама надійний захист від цієї інфекції – це вакцинація.

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Єдиний надійний захист від правця – це вакцина

Також ми раніше писали, що створено сайт, де дізнатися про здоров'я під час війни та отримати відповідь.

А ще важливо знати, як захистити дитину від мін – доктор Комаровський відповів на 5 запитань батьків. смертність від правця сягає 70%.