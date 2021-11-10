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БАДы и витамины – надо ли принимать или обойдемся продуктами, детальный разбор с экспертами

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
10 ноября, 14:45
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Осенью многие из нас начинают сами принимать витамины D и С, комплекс Омега-3 и т.д. Мы выяснили, нужно ли принимать различные саплименты "для профилактики"
БАДы и витамины надо принимать, если в организме выявлен дефицит того или иного элемента
БАДы и витамины надо принимать, если в организме выявлен дефицит того или иного элемента / Фото: Коллаж: Сегодня

Саплименты (они же – БАДы, биологически активные добавки) не помогут вам восполнить явный и "запущенный" дефицит какого-либо микроэлемента. В первую очередь важно понимать – есть ли этот самый дефицит. Надо ли принимать дополнительно БАДы или витамины для поддержания здоровья или достаточно сбалансировать рацион – разбираемся с экспертами.

Саплименты и БАДы – зачем они нужны вообще?

Не секрет, что сейчас многие принимают БАДы или витаминные комплексы для профилактики или лечения. Но что именно профилактируем – не понятно и зачем принимаем тот или иной комплекс для лечения – тоже. В чем же разница между БАДами и медицинскими препаратами?

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Гастроэнтеролог Евгения Белинская объясняет, что для того, чтобы медицинский препарат вышел на рынок, его эффективность должна быть доказана в ходе плацебо-контролируемых исследований, оценены все риски, взаимодействия с другими веществами, прописаны побочные действия (обратите внимание, что многие из них встречаются крайне редко!).

Теперь о саплиментах. Их состав чаще всего не регламентирован (не факт, что описание на баночке соответствует ее содержанию), псевдо-отсутствие побочных эффектов связано с очень низкой концентрацией действующего вещества ну и плюс отсутствие медицинских исследований по БАДам.

Например, если у вас дефицит железа (который еще нужно подтвердить лабораторным анализом крови) то лечить железодефицитную анемию дозировкой 10-25 мг мы будем долго и не очень успешно. Но когда проблема уже решена, человек получил рекомендации врача и следовал им, то использовать саплимент для "поддержания" полученного эффекта можно.

Состав БАДов чаще всего не регламентирован, поэтому прием таких препаратов лучше обсуждать с врачом
Состав БАДов чаще всего не регламентирован, поэтому прием таких препаратов лучше обсуждать с врачом / Фото: unsplash.com


То есть, если есть проблема – идем к доктору и лечим медицинскими препаратами, тут же получаем рекомендации по "поддерживающей" терапии, то есть какие БАДы или витаминные комплексы принимать дополнительно. И есть ли вообще в этом необходимость.

А витамины С и D, ведь осенью они нужны особенно?

Осенью, когда мы все испытываем недостаток солнца (а один из составляющих витамина D – холекальциферол, синетизируется нашей кожей под воздействием ультрафиолета, плюс немного его попадает с животной пищей), прием витаминного комплекса обоснован. Но чтобы корректно подобрать дозировку предварительно лучше сдать анализ крови на 25 (ОН) D.

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Витамина D больше всего в рыбе, также им богаты яйца и "ксиломолочка"
Витамина D больше всего в рыбе, также им богаты яйца и "ксиломолочка" / Фото: Depositphotos

И потом, в зависимости от результата, ваш врач подскажет, какая дозировка витамина D нужна именно вам и как долго следует принимать комплекс. Эргокальциферол, другой элемент, входящий в состав витамина D, мы получаем вместе с растительной пищей. Поэтому обязательно включайте в рацион жирные сорта рыбы, кисломолочные продукты, икру, яичные желтки.

Относительно витамина С – дополнительный его прем может быть обоснован в период болезни или для профилактики осенних респираторных заболеваний. Поскольку ОРВИ, простуда и другие инфекции приводят к усиленному расходу витамина С в организме.

Какие же продукты богаты витамином С?

Но опять же, дозировку и актуальность дополнительного приема витамина С, подчеркивает диетолог Олеся Добрянская, следует обсуждать как минимум со своим семейным врачом. Если ваше питание недостаточно разнообразно, то дополнительный прием витамина С тоже может понадобиться.

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Важный момент, витамин С в продуктах быстро разрушается, особенно при тепловой обработке, – отмечает Олеся Добрянская. – А богаты "аскорбинкой" кислые ягоды, облепиха, цитрусовые, капуста, в том числе квашенная, сладкий перец, петрушка, зеленый лук, плоды шиповника.

Больше всего витамина С в кислых ягодах, облепихе, цитрусовых, в любой капусте, зеленом луке, сладком перце, зеленой петрушке
Больше всего витамина С в кислых ягодах, облепихе, цитрусовых, в любой капусте, зеленом луке, сладком перце, зеленой петрушке / Фото: Pinterest

А еще витамин С способствует хорошему усвоению железа, поэтому препараты железа можно запивать небольшим количеством ягодного смузи или фреша. Однако, при проблемах с желудком (гастрите), как отмечает Евгения Белинская, аскорбиновая кислота может негативно сказаться на состоянии его слизистой оболочки. Также при хроническом гастрите следует принимать с осторожностью:

  • витамин PP (никотиновую кислоту);
  • фолиевую кислоту;
  • пантотеновую кислоту;
  • цинк;
  • препараты железа.

Если вы уже принимаете что-то из этого списка, обсудите с вашим лечащим врачом, как минимизировать их агрессивное воздействие на слизистую желудочно-кишечного тракта.

А как же Омега-3? Надо ли принимать постоянно?

Омега-3 ПНЖК (полиненасыщенные жирные аминокислоты) нам очень нужны, они помогают белку коллагену не разрушаться. Осенью Омега-3 важна, как мощный антиоксидант, который не позволяет кислороду (вернее его активным формам) разрушать мембраны клеток. Почему это важно? Потому что чем прочнее мембрана, тем сложнее ее повредить вирусам и бактериям, отмечает косметолог, дерматовенеролог Лилиана Ростовцева.

Самый известный источник омега-3, это морская рыба, а еще бобовые и авокадо
Самый известный источник омега-3, это морская рыба, а еще бобовые и авокадо / Фото: unsplash.com

Можно получить Омега-3 из продуктов, мяса, яиц, много этой аминокислоты в семенах льна и льняном масле, тыкве, шпинате. А больше всего – в морепродуктах и жирной морской рыбе, в том числе и доступных по цене анчоусах, скумбрии, селедке.

Признаки дефицита Омега-3 в организме – это сухость кожи, безжизненные волосы, ломкие ногти, а также быстрая утомляемость. Значит, одного питания недостаточно, спасти ситуацию помогут биодобавки.

Полезно ли "брать" Омега-3 из рыбьего жира?

Не принимайте бесконтрольно рыбий жир, он содержит разное количество нужных организму Омега-3 кислот. Если хотите разобраться, какие Омега-3 лучше усваиваются, то обратите внимание на саму форму добавок, их две: концентрированная (этиловые спирты) – усваивается в среднем на 20% и натуральная (триглицериды) – усваиваются до 95%.

Принимая Омега-3, обратите внимание на саму форму добавок, их две
Принимая Омега-3, обратите внимание на саму форму добавок, их две / Фото: Unsplash

Вывод напрашивается сам – лучше принимать Омега-3 в форме триглицеридов. Общепринятая дневная норма Омега-3 в мире не установлена, в разных странах рекомендации по приему полиненасыщенных жирных кислот – тоже разные. Лилиана Ростовцева рекомендует придерживаться суточных норм GOED (Global Organization for EPA&DHA) и принимать Омега-3 в таких дозировках:

  • 500 мг EPA + DHA для профилактики;
  • 700-1000 мг EPA + DHA для беременных и кормящих;
  • 1000+ мг EPA + DHA в лечебных целях.

И повторимся, что прием любых препаратов, в том числе и биодобавок нужно обсуждать со специалистом, как минимум – со своим семейным врачом.

Также мы писали, как правильно питаться в холодную пору.

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Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

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