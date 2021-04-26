Оскар-2021: стартовала красная дорожка 93-й церемонии

Дождались! Этой ночью назовут имена лучших из лучших в области кинематографа за прошедший год. Смотреть прямую трансляцию церемонии "Оскар-2021" можно на канале "Украина", а также в режиме онлайн на Life Сегодня.

Ну а прежде чем начнется та часть, где у номинантов потеют от волнения ладошки, предлагаем полюбоваться их образами. Встречаем звездных гостей красной дорожки "Оскара-2021" и рассматриваем их наряды — яркие, красивые и те, что не очень.

Настроение вечеру задала Ариана Дебос. Американская актриса вышла под прицел фотокамер в оранжевом платье от Atelier Versace с драпировкой и кристаллами Swarovski. Оголила плечо, засветила стройную ногу и намекнула, что с талией тоже все окей.

Ариана Дебос / Фото: Getty Images

Ну вот, недолго Ариана блистала. Вслед за ней на красной дорожке показался Колман Доминго в костюме-тройке цвета фуксии — тоже Versace. В Instagram актер уже похвастался, что наряд расшивали кристаллами вручную 150 часов. Миссия "ослепить всех" выполнена.

Колман Доминго / Фото: Getty Images Реклама

Если и надевать на "Оскар-2021" total white, то так, как это сделала Тиара Томас. Певица, которая этой ночью поборется за статуэтку в номинации "Лучшая песня к фильму" выбрала костюм от Jovana Louis. И первыми в глаза бросаются совсем не страусиные перья на нем.

Тиара Томас / Фото: Getty Images

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