Такая еда для тех, кто равнодушен к десертам и любит плотно поесть. Они готовятся по принципу обычного торта – коржи и крем, только все это или из грибов и картофеля, или из мяса и рыбных консервов. В этой подборке найдете 7 рецептов закусочных тортов, которые, помимо других оригинальных закусок, смело можно брать на пикник.
Торт с семгой
Ингредиенты
- 500 г – слоеного теста
- 300 г – тонких ломтиков семги
- 1 б. – печени трески
- 2 шт. – яйца
- 3 шт. – больших зеленых яблока
- 1 шт. – белая луковица
- 6 ст. л. – сметаны с горчицей
- сок и цедра половины лимона
- 50 г – твердого сыра
- петрушка, соль, свежемолотый белый перец – по вкусу
Способ приготовления
- Пласты теста, не размораживая, поместить на выложенный пергаментом противень и поставить в холодную духовку. Выставьте температуру 180 градусов и выпекать коржи, пока тесто не поднимется и не приобретет золотистый оттенок, 30-40 минут.
- Разобрать коржи на 3-4 более тонких коржа.
- Два яблока наколоть вилкой со всех сторон и запекать до мягкости, 30-40 минут.
- Очистить готовые яблоки от сердцевины и кожуры, мякоть измельчить в пюре, смешать со сметаной и горчицей, соком и измельченной цедрой лимона, посолить, поперчить.
- Яйца сварить вкрутую, очистить.
- Луковицу очень мелко нарезать, залить большим количеством кипящей воды на 1 минуту, откинуть на дуршлаг, обдать ледяной водой и обсушить.
- Еще 1 яблоко очистить от кожуры и сердцевины, нарезать очень мелкими кубиками. Печень трески и яйца измельчить вилкой. Смешать печень трески, яблоки, лук и яйца.
- Смазать каждый корж с одной стороны паштетом из печени трески.
- Между двумя центральными коржами выложить ломтики семги – и оба эти коржа должны быть смазаны сметанно-горчичным соусом.
- Накрыть торт фольгой и положить сверху груз. Оставить на 1 ч.
- Смазать верхний корж сметанно-горчичным соусом, натереть сыр на мелкой терке, смешать с измельченной петрушкой, украсить торт.
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Картофельный торт с грибным кремом
Ингредиенты
- Морковь, лук – по 2 шт.
- Грибы – 250 г
- Сливки – 500 мл
- Манная крупа – 3 ст. л.
- Картофель – 4 шт.
- Яйца – 4 шт.
- Мука – 5-8 ст. л.
- Чеснок – 3 зуб.
- Зелень, специи, соль, перец – по вкусу
- Подсолнечное масло – 1 ст. л.
Способ приготовления
- В большой сковороде обжарить нарезанные морковки, луковицы, грибы. Туда же добавить измельченный чеснок, зелень и специи.
- Добавить сливки и манную крупу. Протушить пару минут, пока масса не начнет загустевать. Охладить и взбить в блендере, должен получиться густой крем для торта.
- Нарезать и отварить картофель. В блендере взбить картофель с яйцами, чесноком, солью, мукой и подсолнечным маслом. На сухой сковородке из полученной массы жарить блины.
- Перемазать готовые блины грибным кремом.
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Закусочный печеночный торт с морковью и плавленым сыром
Ингредиенты
- 0.5 кг – куриной печени
- 3 шт. – яйца
- 1 шт. – лук репчатый
- 4-5 ст. л. – мука пшеничная
- соль и перец – по вкусу
- 3 шт. – морковь
- 150 г – плавленый сыр
- 100 г – майонез
- 3 зуб. – чеснок
Способ приготовления
- Печень измельчить в мясорубке, яйца взбить с мукой, солью и перцем. Все аккуратно смешать.
- Сковороду немного смазать маслом, чтобы тесто не прилипало и выпекать с двух сторон, как обычные блины.
- Морковь натереть, обжарить на сковороде. Смешать с тертым плавленым сыром и измельченным чесноком. Добавить майонез.
- Собрать торт, украсить морковью.
Блинный торт с шампиньонами
Ингредиенты
- Мука – 320 г
- Молоко – 0.5 л
- Яйца – 2 шт.
- Сыр твердый – 130 г
- Сахар – 1 ч. л.
- Соль – 0.5 ч. л.
- Разрыхлитель 0.5 ч. л.
- Укроп, петрушка – по вкусу
- Шампиньоны – 700 г
- Лук – 3 шт.
- Сыр сливочный – 400 г
- Опята маринованные – 100 г
- Подсолнечное масло – 2 ст. л.
Способ приготовления
- Для блинов в миску разбить яйца, посолить и всыпать сахар. Взбить венчиком. Добавить немного молока и перемешать. Просеять в миску муку с разрыхлителем, размешать и добавить тертый твердый сыр.
- Измельчить укроп. В миску с тестом влить понемногу оставшееся молоко и всыпать зелень. Хорошо размешать. Влить подсолнечное масло и оставить тесто отдохнуть на 15-20 минут. Пожарить румяные блины.
- Нарезать шампиньоны и обжарить на масле в течении 10 минут. Репчатый лук нарезать полукольцами, добавить к грибам и продолжать готовить 10 минут.
- Выложить на тарелку первый блинчик, смазать его мягким сливочным сыром и разложить сверху немного грибов и лука. Затем выложить второй блин и проделать туже процедуру. В начинку можно добавить маринованные опята.
- Складывать блинчики один за другим, пока они не закончатся. По бокам смазать остатками сыра, присыпать измельченной петрушкой. Украсить можно маринованными грибами, дать ему немного пропитаться.
Кабачково-мясной торт
Ингредиенты для коржей
- Кабачки – 1 шт.
- Мясной фарш – 250 г
- Яйца – 2 шт.
- Соль, перец – по вкусу
- Мука
Для начинки
- Сметана – 3 ст. л.
- Майонез – 1 ст. л.
- Сыр твердый – 100 г
- Чеснок – 1 зуб.
Способ приготовления
- Смешать ингредиенты для теста, пожарить коржи.
- Смешать ингредиенты для начинки, туда измельчить чеснок и добавить тертый сыр.
- Каждый корж смазать кремом-начинкой, сверху украсит свежими овощами и зеленью.
Мясной торт
Ингредиенты
- Фарш – 500 г
- Чернослив – 100 г
- Горчица – 1 ч. л.
- Луковица – 2 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Паста томатная – 1 ст. л.
- Соль, перец – по вкусу
- Французский горчичный соус
Способ приготовления
- Чернослив промыть и замочить в теплой воде. Затем мелко нарезать.
- Морковь натереть на крупной терке, посолить, поперчить и потушить на растительном масле с половиной лука и томатной пастой 10 минут.
- Лук измельчить, смешать с фаршем, посолить, поперчить, добавить горчицу и чернослив.
- Прямоугольную форму смазать маслом. Выложить половину фарша, затем слой моркови, закрыть второй половиной фарша.
- Поставить в разогретую духовку на 40 минут при 200 градусах.
- Подавать с горчичным соусом и любым гарниром.
Торт с рыбными консервами
Ингредиенты для теста
- Мука пшеничная – 650 г
- Маргарин – 200 г
- Кефир – 1 стакан
- Яйца – 2 шт.
- Разрыхлитель – 1/2 ч. л.
- Соль
Для начинки
- Лосось консервированный – 200 г
- Сметана – 250 г
- Майонез – 1 стакан
- Сырки плавленые – 3 шт.
- Чеснок – 2-3 зуб.
- Вареные яйца – 3 шт.
- Зелень – 1 пучок
Способ приготовления
- Яйца взбить с кефиром, добавить соль, рубленный маргарин и перемешать. Всыпать муку, добавить разрыхлитель и замесить тесто.
- Тесто разделить на 4 части, раскатать корж, выпекать 25-30 минут при температуре 180 градусов, охладить коржи.
- Майонез смешать со сметаной. Рыбу измельчить. Сырки натереть, смешать с мелко нарезанным чесноком.
- Яйца измельчить, перерешать с рубленной зеленью.
- Три коржа смазать смесью – майонез и сметана. Уложить на блюдо первый смазанный корж, выложите на него ровным слоем рыбу, затем – второй корж, сверху – сырную массу.
- Накрыть третьим коржом, посыпать яйцами, смешанными с рубленной зеленью, и накрыть оставшимся коржом.
- Обернуть пищевой пленкой и поставить в холодильник на 12 часов.
- Украсить тертым сыром, орехами, зеленью и лососевой икрой.
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