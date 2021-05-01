Оля Полякова сама печет куличи, а Владимир Остапчук празднует дважды: как звезды готовятся к Пасхе

Украинские артисты вовсю готовятся к празднику, но праздновать всей семьей получится не у всех

Как украинские звезды готовятся к Пасхе / Фото: Instagram

Накануне Пасхи знаменитости традиционно пекут куличи, красят яйца и собирают пасхальные корзинки. Кто и как уже подготовился к празднику – далее в сюжете "Зіркового шляху".

Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян готовятся к Пасхе заранее

/ Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Звездные супруги Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян к Пасхе готовятся заранее! По словам Тони, они придерживаются поста. Поэтому в день подготовки к Пасхе вся семья собирается вместе и дом наполняется приятными запахами, а холодильник – блюдами. В корзину, кроме кулича, они кладут также колбаску и буженину.

Оля Полякова сама печет куличи

Оля Полякова / Фото: пресс-служба

Если Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко уже собрали корзину, то певица Оля Полякова еще трудится на кухне. Ежегодно она совершенствует рецепты своих куличей: несколько минут замеса теста, еще немного времени на выпечку и декор – и фирмовые паски от "королевы ночи" готовы.

Ольга Сумская поделилась секретом выпечки куличей

Ольга Сумская / Фото: instagram.com/olgasumska

Испекла уже праздничные куличи и народная артистка Ольга Сумская. Какие они у нее получились – Ольга показала на своей странице в Instagram, отметив, что всегда печет кулич без дрожжей.

"Тесто очень легкое в приготовлении. Тем более, что я всегда немного опасалась дрожжевого теста, у нас в семье с ним больше заботится Виталий Борисюк. И молодец! Я не конкурирую" – говорит артистка.

В семье Павла Зиброва приготовлениями к Пасхе занимаются женщины

Павел и Диана Зибровы / Фото: Facebook-страница Дианы Зибровой

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Уже готов идти в церковь освящать свою корзину и главный усач страны Павел Зибров. В его семье, говорит артист, всеми приготовлениями занимаются женщины. Бывшая няня дочери Дианы традиционно выпекает куличи, а сама Диана охотно красит яйца. Павел Николаевич уже с полной корзиной и хорошо одетый идет в храм.

Артист рассказывает: в церковь пытается прийти, когда люди расходятся, чтобы еще ударить в колокола.

Владимир Остапчук празднует Пасху дважды

Владимир Остапчук / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Телеведущий Владимир Остапчук рассказывает, что в их семье Пасху празднуют дважды.

"У нас в семье две Пасхи отмечается, потому что жена римо-католичка, а я – православный. Сначала мы празднуем ее Пасху – едем сначала к ее родителям, потому что они католики. А после этого едем на кладбище, я езжу на майские к родителям, так как на саму Пасху не всегда удается", – рассказал Остапчук.

Владимир говорит, кулич покупает жена Кристина, а он обычно с детьми любит красить яйца.

Однако, кроме пасок и яиц в пасхальную корзину Владимир кладет все, что есть в холодильнике.

Марина Боржемская работает на Пасху

Марина Боржемская – тренер девятого сезона "Зважені та щасливі" / Фото: пресс-служба СТБ

А вот фитнес-тренерка Марина Боржемская признается: в прошлом году она впервые за долгое время праздновала Пасху, потому что последние годы на праздник всегда работала.

Но в этом году, говорит Марина, она снова будет работать. Правда, один праздник они такие уже отметили с семьей.

"Мы с детьми, как и мама у меня православные. Папа у меня еврей. Мы уже Песах отметили. И сейчас будет Пасха", – говорит тренер.

Хотя праздновать Пасху с семьей ей фактически не удается. Однако, по возможности, говорит Марина, она с детьми пытается сделать все приготовления.

"Мы любим приготовить на Пасху все эти блюда, которые всегда готовятся, красим яйца, выпекаем куличики. Хотя в последние годы я этого не делаю, потому что у меня есть моя лучшая подруга, которая выпекает для меня паски и она меня лишила такой возможности", – поделилась Боржемская.

Тем временем мы собрали корзину на Пасху в самом дорогом супермаркете Киева.