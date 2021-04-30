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Как выбрать безопасную паску – важные советы эксперта

Сегодня, 13:13

Самыми опасными в ней могут быть сахарная посыпка и растительный жир

Пасха на пороге, а это значит, что пора запастись пасками. На полках магазинов и кондитерских уже неделю стоит пасхальная выпечка на любой вкус. Многие заказывают ее с доставкой. Но какую выбрать? Ведущие программы "Ранок з Україною" Лилия Ребрик и Анатолий Анатолич выяснили, на что следует обратить внимание, покупая паску. Пищевой технолог Елена Сидоренко дала свои рекомендации.

Фото: Depositphotos

Каждый второй украинец не печет, а покупает паску в магазине – об этом свидетельствует статистика Ассоциации представителей розничных сетей.

Дешевле приобрести пасхальный хлеб в магазине – там он обойдется в 50-55 грн. В кондитерской придется отдать около 100 грн, а трендовый панеттоне прямиком из Италии потянет на все 200 грн. Но часто производители умышленно скрывают состав изделий, которые могут быть опасными.

Что самое опасное может быть в паске?

  1. Сахарная посыпка. Это наиболее аллергенный ингредиент, который вызывает раздражительность у детей.
  2. Жир растительный. Это полностью гидролизованное пальмоядерное масло, это полностью трансжир, который нарушает мембранный обмен в клетках, приводит к сердечно-сосудистым, онкологическим заболеваниям.

Как выбрать безопасную выпечку?

Нужно следить, чтобы в составе были указаны натуральные ингредиенты, такие как:

  • мука
  • яйца
  • изюм
  • сахар
  • цукаты

Проверить купленную паску можно и дома: внутри она должна быть воздушной, иметь натуральный вкус, аромат и цвет.

Здесь найдете классический рецепт пасхального кулича.

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