Оля Полякова объяснила, почему Ани Лорак отказалась от обвинений в домогательствах

Ани Лорак, Константин Меладзе и Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic
Недавно Оля Полякова поддержала Ани Лорак и заявила, что Константин Меладзе предлагал ей интим тоже. Сама Лорак чуть позже все опровергла. Полякова у себя в Instagram во время прямого эфира с психологом и гендерным экспертом Наталией Пашко прокомментировала ситуацию.
"Она под серьезным социальным давлением отказалась от своих слов, и сказала, что все перекрутили журналисты. Хотя что там перекручивать, если все было в прямой речи в интервью", – сказала артистка.
Певица Оля Полякова / Фото: facebook/polyakovamusic
Певица добавила, что Ани Лорак могла отказаться от своих слов из-за отсутствия поддержки коллег.
"Я была единственной, и Найник Татьяна поддержала, потому что тоже рассказала об этом. Все остальные, желая обелить или вычленить себя из этой ситуации, говорили: "Что вы, я не такая, мне никогда нельзя даже такого предложить". Хотя эти люди в частных беседах совсем иначе говорят и совсем другие вещи рассказывают", – рассказала Оля Полякова в Instagram.
Ранее скандальную ситуацию прокомментировал и продюсер Таисии Повалий.