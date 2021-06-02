Оля Цибульская о своей роли в разводе Дзидзьо: Это могло произойти между нами в любой момент

Артистка утверждает, что не имеет никакого отношения к этой истории, а слухи о том, что она разрушила брак популярного музыканта – неправда

Дзидзьо и Оля Цибульская знают друг друга с детства / Фото: Сегодня

Украинская певица Оля Цибульская прокомментировала ситуацию с разводом Дзидзьо. Артистка утверждает, что не имеет никакого отношения к этой истории, а слухи о том, что она разрушила брак популярного музыканта, – неправда.

"Если бы мы должны были стать друг для друга чем-то большим, мы бы сделали это давным-давно. Это могло произойти между нами в любой момент. Он – харизматичный и темпераментный петух, и я – с перцем. Если бы я хотела этого мужчину, то меня бы ничего не остановило", – заявила Оля Цибульская в YouTube-шоу журналистки Наташи Влащенко "Власть vs Влащенко".

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Артистка знала Михаила Хому (настоящее имя Дзидзьо – Ред.) задолго до того, как он стал суперпопулярным артистом и поддерживала его на протяжении всего творческого пути.

"Мы с Мишей знаем друг друга с детства, – добавляет Цибульская. – Он видит, сколько сделано у меня, я вижу, сколько сделано у него. Мы друг другу на ухо рассказываем, сколько всего пришлось пережить, что я его люблю всем сердцем. Как брата, как человека, как профессионала. Всегда молюсь за него Богу, прошу, чтобы у него все было хорошо, потому что он замечательный артист".

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К слову, вместе со своей супругой Ярославой Хомой (певица SLAVIA) Дзидзьо прожил 20 лет, восемь из которых – в браке. Влюбились Михаил и Ярослава еще в студенчестве, вместе начинали музыкальную карьеру – пели в одной группе "Друзі". По словам артистов, они расстались мирно.

DZIDZIO (Дзидзьо) – украинская поп- и фолк-рок-группа, основанная в 2009 году. Выступает в жанре "комедийного антигламурного попа". Вокалист, директор и сооснователь группы Михаил "Дзидзьо" Хома.

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