Октябрь - на чиле: 5 ивентов в Киеве, которые сделают осень незабываемой

Любители алкогольной культуры оценят Ukrainian Craft Spirits and Whiskey

Как насчет крупнейшего отечественного фестиваля крафтовых крепких напитков Ukrainian Craft Spirits and Whiskey? Девиз фестиваля "Найди свой вкус и аромат! Насладись моментом ", поэтому участников удивят дегустациями крафтовых украинских напитков. И не без знакомства с профессиональными сомелье и экспертами. Также будут DJ, фуд-зоны и арт-зоны для фото.

Когда: 9 и 10 октября в 12:00.

Где: в Выставочном комплексе "АККО Интернешнл", проспект Победы, 40-Б.

Цена: от 150 гривен.

Если любите шопинг, то приходите на фестиваль Made in Ukraine

Не пропустите закрытие сезона Made in Ukraine, где участники популяризируют украинские продукты, а гости мероприятия приобретают креативные вещи. На фестивале найдете маркет с отечественным ассортиментом товаров, фуд-корт и винтажный корнер.

Когда: 9 и 10 октября в 10.00.

Где: метро Контрактовая площадь.

Цена: бесплатно.

Как насчет современного балета "Пиковая дама"?

Не пропустите перформанс "Пиковая дама" актеров из театра "Киев Модерн балет". Постановщиком которого является известный хореограф Раду Поклитару. На мероприятии задействуют современные технологии, поэтому балет не будет типичным.

Всемирно известный образец литературного и музыкального искусства "Пиковая дама" в постановке Раду Поклитару будет переосмыслено через призму эстетики современного танцевального театра с использованием новейших современных технологий: освещения, системы объемного звука и виртуальных объектов, которые будут формировать континуум "дополнительной реальности" и "гибридной реальности".

Когда: 13 октября в 19:00.

Где: МЦКИ Октябрьский дворец, ул. Аллея Героев Небесной Сотни, 1.

Цена: от 290 гривен.

Не пропустите Кураж Classy Birthday Party

В октябре состоится последняя вечеринка Куража в этом сезоне. Команда проекта идет на каникулы (на неопределенный срок), поэтому приглашает всех на Classy Birthday Party. Обещают незабываемую атмосферу, о которой мы рассказывали раньше, когда посещали мероприятие в июле.

И, конечно, барахолку, музыкальные миксы от украинских DJ и лекции от Леры Бородиной, Гарика Корогодского, Оли Рудневой и других звездных спикеров. Не обойдется без напитков и инстаграмных зон.

Когда: 16-17 октября в 12:00.

Где: на ВДНХ в 19-м павильоне, проспект Академика Глушкова, 1.

Цена: от 150 гривен.

Для меломанов – Queen Rock and Symphonic show

Как насчет шоу, где хиты группы Queen будут звучать под аккомпанемент Национального симфонического оркестра Украины? Поверьте, Фредди Меркьюри бы оценил. Во время шоу вы услышите зажигательные хиты Queen: "Bohemian Rhapsody", "We Are The Champions", "Do not Stop Me Now", "Radio Ga Ga" и другие.

Когда: 17 октября в 19.30.

Где: Дворец "Украина", ул. Большая Васильковская, 103.

Цена: от 499 гривен.

