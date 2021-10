Жовтень - на чілі: 5 івентів в Києві, які зроблять осінь незабутньою

Якщо ви любите відпочинок поза Україною, то перегляньте статтю про жовтневий релакс в Туреччині.

Поціновувачі алкогольної культури оцінять Ukrainian Craft Spirits and Whiskey

Як щодо найбільшого вітчизняного фестивалю крафтових міцних напоїв Ukrainian Craft Spirits and Whiskey? Девіз фестивалю "Знайди свій смак та аромат! Насолодись моментом", тож учасників здивують дегустаціями крафтових українських напоїв. І не без знайомства з професійними сомельє та експертами. Також будуть DJ, фуд-зони та артзони для фото.

Коли: 9 та 10 жовтня о 12:00.

Де: у Виставковому комплексі "АККО Інтернешнл", проспект Перемоги, 40-Б.

Ціна: від 150 гривень.

Якщо любите шопінг, то приходьте на фестиваль Made in Ukraine

Не пропустіть закриття сезону Made in Ukraine, де учасники популяризують українські продукти, а гості дійства мають змогу придбати креативні речі. На фестивалі знайдете маркет із вітчизняним асортиментом товарів, фуд-корт та вінтажний корнер.

Коли: 9 та 10 жовтня о 10.00.

Де: метро Контрактова площа.

Ціна: безоплатно.

Як щодо сучасного балету "Пікова дама"?

Не пропустіть перформанс "Пікова дама" акторів з театру "Київ Модерн балет". Постановником якого є відомий хореограф Раду Поклітару. На дійстві використають сучасні технології, тож балет не буде типовим.

Всесвітньо відомий зразок літературного й музичного мистецтва "Пікова дама" у постановці Раду Поклітару буде переосмислено через призму естетики сучасного танцювального театру з використанням найновіших сучасних технологій: освітлення, системи об’ємного звуку та віртуальних об’єктів, які формуватимуть континуум "додаткової реальності" та "гібридної реальності".

Коли: 13 жовтня о 19:00.

Де: МЦКМ Жовтневий палац, вул. Алея Героїв Небесної Сотні, 1.

Ціна: від 290 гривень.

Не пропустіть Кураж Classy Birthday Party

У жовтні відбудеться остання вечірка Куражу в цьому сезоні. Команда проєкту іде на канікули (на невизначений термін), тож запрошує усіх на Classy Birthday Party. Обіцяють незабутню атмосферу про яку ми розповідали раніше, бо відвідували захід в липні.

І, звісно, барахолку, музичні мікси від українських DJ та лекції від Лєри Бородіни, Гаріка Корогодського, Олі Руднєвої та інших зіркових спікерів. Не обійдеться без напоїв та інстаграмних зон.

Коли: 16-17 жовтня о 12:00.

Де: на ВДНГ у 19-му павільйоні, проспект Академіка Глушкова, 1.

Ціна: від 150 гривень.

Для меломанів – Queen Rock and Symphonic show

Як щодо шоу, де хіти гурту Queen будуть лунати під акомпанемент Національного симфонічного оркестру України? Повірте, Фредді Мерк'юрі б оцінив. Під час шоу ви почуєте запальні хіти Queen: ‘Bohemian Rhapsody’, ‘We Are The Champions’, ‘Don’t Stop Me Now’, ‘Radio Ga Ga’ та інші.

Коли: 17 жовтня о 19.30.

Де: Палац "Україна", вул. Велика Васильківська, 103.

Ціна: від 499 гривень.

