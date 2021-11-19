Образ дня: Кейт Миддлтон блистает в изумрудном платье, которое уже надевала в 2019 году (фото)

Кейт Миддлтон в изумрудном платье Jenny Packham / Фото: Getty Images
Кейт Миддлтон посетила благотворительное варьете-шоу в Альберт-холл, которое ежегодно проводят для сбора средств фонда организации Royal Variety Charity. На событие герцогиня Кембриджская надела шикарное платье своего любимого дизайнера Дженни Пэкхэм. Образом Кейт можно вдохновляться до бесконечности, ведь именно такое платье станет идеальным вариантом для новогодней ночи и позволить сделать эффектные снимки на смартфон.
Кейт выбрала изумрудное платье длины макси, расшитое пайетками и бисером из коллекции Jenny Packham осень-зима 2020. Образ герцогиня дополнила изумрудным геометрическим клатчем Jenny Packham и золотыми серьгами Missoma London.
Напомним, ранее Кейт уже надевала это платье во время официального визита в Пакистан в 2019 году.
Герцоги Кембриджские давно поддерживают это мероприятие, впервые посетив благотворительный вечер еще в 2014 году.
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